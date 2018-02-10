Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye vizeyi kaldırdı, Rusya hayır diyor /10 Şubat 2018 00:29

Türkiye vizeyi kaldırdı, Rusya hayır diyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Moskova’nın Türkiye’ye yönelik vize kısıtlamalarını tamamen kaldırmaya henüz hazır olmadığını açıkladı.

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Rusya basınına açıklamalarda bulunan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Şu anda Türk tarafı, ülkeye Rus turistlerin gelişini teşvik etmek için tek taraflı olarak vize kolaylığı uyguluyor ve vatandaşlarımızın bu konuda Türk yetkililere minnettar olmaları gerektiğini düşünüyorum. Rus tarafıysa, haklı nedenlere dayalı olarak şimdilik 2010'da imzalanan karşılıklı vize serbestisi anlaşmasını tamamen uygulamaya henüz hazır değil" şeklinde konuştu.

Büyükelçi, "Konsolosluk ve vize konuları Rusya ile Türkiye'nin her düzeydeki temaslarının ana gündemini oluşturuyor" sözlerini de ekledi.
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