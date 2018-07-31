Türkiye Vicdanını yitiren insanlar ülkesi oldu

Olay, yaklaşık 10 gün önce, Samsun- Sinop yolunda meydana geldi. İşçi emeklisi Sebahattin Yılmaz, iddiaya göre, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan hızla geçen otomobil sürücüsü Ç.D., Yılmaz'ın üzerine su sıçrattı. Yılmaz da Ç.D.'ye tepki göstererek, bağırdı. Ç.D., daha sonra otomobille geri gelerek, Yılmaz'ın yanında durdu.





Ardından sürücü Ç.D.'nin yanındaki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladıktan sonra önce yere yatırdı. sonra da tam 11 kez yüzünü yumrukladı. Tekme attıktan sonra da araca binip olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra Sebahattin Yılmaz eşi tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay Jandarmaya haber verilirken, Sebahattin Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.





Kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanan Ç.D. ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.