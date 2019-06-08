"Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri anlaştı" iddiası

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ve Türkiye'nin bölgedeki Kürt güçlerini çekip Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge kurulmasını kabul ettiklerini açıkladı. Jeffrey, kurulacak güvenli bölgede 'Avrupa ülkelerinin yer almayacağını' ifade etti.

Al Monitor'de yer alan habere göre, Suriye-Türkiye sınırında bir güvenli bölge kurulmasının Trump yönetiminin önceliklerinden biri olduğunu belirten Jeffrey, Avrupalı müttefiklerin bu düzenlemede yer almayacağını söyledi.





Jeffrey, Avrupalıların güvenli bölgedeki yerine ilişkin şunları söyledi: "Anlaşma yok, talep yok, Avrupalıların bölgede yeri yok. Aralık ayından beri ortada olan bir durumdu, herhangi bir anlaşmanın parçası değiller."





Orta Doğu Enstitüsü'nde konuşan Jeffrey, ABD, Türkiye ve SDG'nin güvenli bölge konusunda daha önceden genel prensipte anlaştıklarını hatırlattı. Jeffrey, Barack Obama yönetimi döneminden eski bir büyükelçinin, tam anlaşmaya varılması için birkaç noktanın daha çözülmesi gerektiğini söylediğini aktardı. ABD Özel Temsilcisi, 'YPG'nin çekileceği alanın büyüklüğü, IŞİD karşıtı koalisyondan arta kalan silahlar ve güvenli bölgenin yönetimi sorunlarının' çözüm beklediğini söyledi.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede tam kontrolü olması konusunda ısrarcı olmuş, YPG'nin Türkiye sınırının en az 20 mil güneyinde olması ve ağır silahlarını teslim etmesi gerektiğini söylemişti.





Jeffrey'nin açıklamaları, ABD'nin aylarca Birleşik Krallık ve Fransız ordularını önerilen güvenli bölgeye çekme çabalarının ardından geldi. Planlanan güvenli bölgenin YPG ile Türkiye arasında tampon görevi görmesi amaçlanıyor.