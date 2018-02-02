Türkiye ve NATO birbirinden kopuyor ama dayanışmak zorunda kalacak

İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi son sayısında Türkiye-NATO ilişkilerine değindi. Mevcut durumu "mutsuz bir evlilik" olarak nitelendiren dergi, Türkiye ve ittifakın birbirinden koptuğunu ancak muhtemelen yeniden dayanışmak zorunda kalacaklarını yazdı.





Dergideki yazı, "Sayın Erdoğan muhtemelen bölgeyle eskisinden daha az ilgili olan Amerika'yı sindirebileceğini hesaplıyor. Haklı olabilir ancak Suriye'de çatışan çıkarlar, Türkiye'nin NATO üyeleriyle sorunlu ilişkisinde sadece tek bir unsur" cümleleriyle başlıyor.





Yazıda 2016'daki darbe girişimi öncesi de NATO'da Türkiye'nin otoriterliğe kaydığına dair kaygılar olduğu hatırlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'ya, Rusya lideri Vladimir Putin'inkinin aksine, samimi bulmadığı destek açıklamaları nedeniyle küskün olduğu da belirtiliyor.





"15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan ya da görevden uzaklaştırılanlar arasında 11 bine yakın subay ve pilot da vardı" denilen yazı, şöyle sürüyor:





"Türk bir askeri uzmana göre Türkiye'de generallerin yüzde 38'inin görevlerine son verildi. Bu kişilerin çoğu Batı yanlısı laikler denilerek eleştirildi. NATO'da görevli 400'e yakın askeri temsilci de ya görevden alındı ya da bu kişilerden ülkelerine dönmeleri istendi. Çoğu cezaevine girmektense yurtdışına kaçtı. Onların yerini Erdoğan'a sadık ancak daha az ehil kişiler aldı.





"Bu kişilerin bazıları açıkça NATO'ya düşmanca, ittifakın karşıtlarına da sempatiyle bakıyor. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti personelinin 'kalitesinin azalmasından' şikayetçi oldu."





Yazıda geçen yıl bazı Alman milletvekillerinin İncirlik ve Konya'daki üsleri ziyaretlerine izin verilmemesine, Almanların İncirlik'teki Tornado uçaklarını Ürdün'e taşımalarına, Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz sonrası Rusya'yla sıcak ilişkilerine ve Ankara'nın Moskova'dan S-400 füze savunma sistemi satın almayı kararlaştırmasına değiniliyor. Bu sistemin NATO'nun hava savunma sistemlerine entegre edilemeyeceği eklenerek...



