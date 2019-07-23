Türkiye, tehlikeli atık miktarını gizliyor mu?

Avrupa’ya göre Türkiye’nin yıllık tehlikeli atık miktarı 4 milyon 700 bin ton iken Türkiye bu rakamı 1 milyon 230 bin ton olarak açıkladı. Aradaki 2 milyon 950 bin ton tehlikeli atığa ne olduğu ise bilinmiyor.





CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, halk sağlığına karşı risk oluşturan tehlikeli atık miktarıyla ilgili 11’inci Kalkınma Planı ile hükümetin ve uluslararası otoritelerin verileri arasındaki çelişkiyi Meclis gündemine taşıdı. Resmi veriler arasındaki 3,5 katlık farka dikkat çeken Budak, plandaki tabloda “buhar olan” 2 milyon 950 bin tonluk tehlikeli atığın nasıl bertaraf edildiğiyle ilgili bilgi istedi.





KİŞİ BAŞI TEHLİKELİ ATIK 16 KİLOGRAM





CHP Antalya Milletvekili Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. TBMM’de kabul edilen 11’inci Kalkınma Planı’nda Çevrenin Korunması amacıyla 26 önlem bulunduğunu belirten Budak, “Tabloda, 2016 itibarıyla kişi başına üretilen tehlikeli atık miktarının ortalama 15 kilogram olduğu belirtilirken, yıllık tehlikeli atık miktarı ise 1 milyon 230 bin ton civarında hesaplanmıştır” dedi.





AVRUPA’DAKİ KAYIT 4 KAT FAZLA





Budak önergesinde şu sorulara yanıt istedi: “Kalkınma Planı’nda yer alan veriler gerçekleri yansıtmakta mıdır? Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) 2016’da Türkiye’nin yıllık tehlikeli atık miktarı 4 milyon 700 bin ton olarak yer alıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda ise yıllık 4-5 milyon ton tehlikeli atık miktarından bahsedilmektedir. 11’nci Kalkınma Planı’nda yer alan miktar ile bu veriler arasındaki fark neden kaynaklanmaktadır? Kalkınma Planı’nda yer alan 1 milyon 230 bin tonluk tehlikeli atık ile istatistiki verilere yansıyan 4.2 milyon tonluk tehlikeli atık arasında kalan yıllık 2 milyon 950 bin tonluk tehlikeli atık ne yapılmaktadır? Bunlar sağlıklı koşullarda bertaraf edilmekte midir? Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturmakta mıdır?”





(Bold Medya)



