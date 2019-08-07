Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye tarihinde ilk... 'TSK Hatıra Ormanı dahi imara açıldı' iddiası /07 Ağustos 2019 11:27

Türkiye tarihinde ilk... 'TSK Hatıra Ormanı dahi imara açıldı' iddiası

Altın madeni için ağaçların kesildiği Kaz Dağları ve kıyısına millet bahçesi yapılmak istenen 'Türkiye’nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'ne ilişkin tartışmalar sürerken, genellikle şehitlerin anısına ağaç dikilen TSK'nin bir hatıra ormanının da imara açıldığı iddia edildi.

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 Kurumlar arası yazışmalar, imar planında değişiklik yapılan hatıra ormanı arazisine ilişkin hazırlanan proje şimdilik kamuoyundan gizli tutulurken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi veren Tanal, TSK hatıra ormanının imara açıldığına ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

MİLLET BAHÇESİ Mİ YAPILACAK?

CHP'li Mahmut Tanal'ın soruları şöyle:

1- İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir yerinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına, askeri birimler adına, kışlalar adına, TSK mensupları adına, şehitler adına oluşturulan hatıra ormanı imara açılmış mıdır?

2- TSK hatıra ormanının imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin bakanlıklar, ilgili kurumlar arasında herhangi bir görüş alışverişi, resmi yazışma yapılmış mıdır? Resmi yazışmalar ve görüş alışverişi sonucunda nasıl bir karara varılmıştır?

3- TSK hatıra ormanının imara açılması yönündeki çalışmalar hangi aşamadadır?

4- İmara açılan TSK hatıra ormanı, Millet Bahçesi mi yapılacak?

5- İmar planında değişiklik yapılan TSK hatıra ormanı arazisi için nasıl bir proje hazırlanmıştır?

6- İmara açılan TSK hatıra ormanında dikili fidan, ağaç sayısı kaçtır?

7- Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana hatıra ormanlarının imara açılmasıyla ilgili kaç tane karar alınmıştır? Hatıra ormanının imara açılmasıyla ilgili başka örnekler var mıdır? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Ak Parti iktidarı döneminde mi bir hatıra ormanı imara açılmıştır? 
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