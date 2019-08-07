Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye su kıtlığı riski yüksek ülkeler arasında /07 Ağustos 2019 11:20

Türkiye su kıtlığı riski yüksek ülkeler arasında

ABD merkezli dünya kaynakları enstitüsünün son raporu dünya nüfusunun neredeyse dörtte birinin su kıtlığı riski ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 32. sırada.

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Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri su kıtlığı riski ile karşı karşıya. Bu açıklama ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne ait.

Küresel bir rapor yayınlayan kuruluş, tatlı su kaynaklarının tehlikeli biçimde tükendiği uyarısında bulundu. Su kıtlığı riski listesinin ilk beş sırasında Katar, İsrail, Lübnan, İran ve Ürdün var.
NTV'nin aktardığı rapora göre su kıtlığı riskinin en fazla olduğu 17 ülkede tatlı su kaynaklarının yüzde 80'i tüketilmiş durumda.

Araştırmacılar, aralarında Hindistan, Pakistan, Türkmenistan ve Suudi Arabistan'in da bulunduğu 27 ülkenin "yüksek seviyede su kıtlığı tehlikesi" ile karşı karşıya bulunduğuna vurgu yapıyor.

Türkiye ise 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 32. sırada yer aldı.

Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre, içme suyu talebinin mevcut miktarı aşması halinde su kıtlığı oluşuyor.

Yıllık su rezervleri kişi başına bin 700 metreküpün altına düştüğünde bölgenin su kıtlığı yaşadığı kabul ediliyor.

Uzmanlar, küresel ısınma sebebiyle bu durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuyor
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