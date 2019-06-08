Samanyolu Haber /Spor / Türkiye son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-0'la geçti /08 Haziran 2019 23:57

Türkiye son Dünya Şampiyonu Fransa'yı 2-0'la geçti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, kendi sahasında Fransa'yı 2-0 yenerek puanını 9 yaptı ve liderliğe yükseldi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, kendi sahasında Fransa'yı 2-0 yenerek puanını 9 yaptı ve liderliğe yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu Fransa'ydı. Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı maçta Horozlar'ı, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yapıp puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, Fransa'yı tarihinde ilk kez devirmeyi de başardı.

Milliler maça çok etkili başladı. 30. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı. 40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0. 43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

Milliler, ikinci yarıya da hızlı girdi. Fransa'ya nefes aldırmayan ay-yıldızlılar, 54'te 3. gole yaklaştı. Kenan'ın sol kanatta Pavard ve Varane'a yaptığı baskı sonuç verirken ceza sahasında buluşan Burak'ın vuruşunu ise Lloris kornere çeldi! 69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mahmut sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı ama Lloris topu güçlükle kornere çeldi. Kaman sürede skoru koruyan Milli Takım, 2-0 kazanarak tarihi bir zafer elde etti.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu puan durumu



(t24.com.tr)


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