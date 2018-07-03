Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye şok suçlama.... MİT Almanya’da casusluk yapıyor /03 Temmuz 2018 16:32

Türkiye şok suçlama.... MİT Almanya’da casusluk yapıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Almanya’da casusluk faaliyetlerinde bulunduğuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında yer alan habere göre, Alman istihbaratı, MİT’in casusluk faaliyetlerini takip etti. Buna göre, Türk istihbaratı Münster‘de casusluk yapıyor.

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MİT, Almanya’da casusluk faaliyetlerinde bulunmaya devam ediyor. Almanya’nın Münster şehrinde yayın yapan Westfalische Nachrichten gazetesi, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti(NRW) İstihbarat Teşkilatı’nın raporunu haberleştirdi. Haberde, MİT’in Türk konsolosluklarında casusluk faaliyeti yaptığına dikkat çekildi.

Martin Kalitschke imzalı haberde, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti İstihbarat Teşkilatı, MİT’in Münster şehri Lotharinger caddesi üzerinde bulunan Türk Konsolosluğu’nda casusluk faaliyetlerini sürdürdüğü yönünde bir rapor hazırladığı  hatırlatıldı. Haberde, Alman istihbaratının MİT’in Münster’deki ajanlık faaliyetlerinin izlerini takip ederek Düsseldorf, Essen ve Hürth şehirlerindeki bağlantıları da ortaya çıkardığı belirtildi ve şöyle denildi:

“Alman istihbaratı, yaptığı çalışmalar sonucunda, MİT’in söz konusu şehirlerdeki konsolosluklarda da casusluk faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti.”

Alman gazetesinin duyurduğu Alman istihbarat raporuna göre, MİT bu şehirlerdeki konsolosluk temsilcilikleriyle görüşmeler yapıyor. Yurt içi ve yurt dışı istihbarat konusunda bilgi alıyor ve paylaşıyor. 

Haberde şöyle denildi:

“Raporda, MİT’in özellikle muhalefeti takip ettiği bilgisine dikkat çekiliyor. Bunlar arasında PKK’ye yakınlığıyla bilinen Kürt dernek ve platformlar yer alıyor. Yine radikal Marksist ve Leninist gruplar ve ‘Gülen Hareketi’ ile bağlantısı bulunan kişiler takip ediliyor.”

Westfalische Nachrichten gazetesi, istihbarat raporunda, Ankara’nın Almanya hükumetine teslim ettiği dört listeden oluşan bir rapor da yer aldığını da yazdı. Buna göre, bu listelerde, başta Gülen Hareketi olmak üzere, diğer muhalif gruplarla bağlantısı bulunan çeşitli dernek ve enstitülerin isimleri yer alıyor. Haberde ayrıca “NRW İstihbarat Teşkilatı’nın raporunda, MİT, bu listelerde ismi geçen kurum ve kişileri sistematik olarak yakından takip ediyor ve bağlantılarını araştırıp, bilgi topluyor. Raporda, adı geçen kurum ve kişilerin Alman polisi tarafından bilgilendirildiğine de işaret edildi” ifadeleri yer aldı.
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