Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye sınıra asker yığdı: Suriye sınırında hareketlilik /06 Ağustos 2019 08:28

Türkiye sınıra asker yığdı: Suriye sınırında hareketlilik

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik var.

SHABER3.COM

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik yaşandığına ilişkin bilgiler gelirken, şehrin hemen bitişiğinde, Suriye tarafında yer alan Tel Abyad’daki YPG/YPJ bayrakları indirildi, yerine başka bayrak çekilmedi.




Akçakale’de askeri hareketlilik yaşandığını bildirdi. Yaşanan hareketliliğe ilişkin başka bilgi verilmedi.

YPG BAYRAKLARI İNDİRİLDİ

Akçakale ile bitişik yerleşim yeri olan Suriye tarafındaki Tel Abyad’da ise bölgeyi kontrol altında tutan YPG/YPJ güçlerinin bayrakları indirildi. 

Bayrağın dün öğleden sonra indirildiği bildiriliyor. Akçakale’den rahatlıkla görülen söz konusu bayrağın yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı. 

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı ABD öncülüğünde kurulan Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından paylaşılan bir tweette, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki ortaklarımız, bölgeyi IŞİD’den kurtararak daha iyi, barış ve istikrar içinde yaşanabilecek bir gelecek için kendilerini feda ettiler.” denildi.

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