Türkiye sınıra asker yığdı: Suriye sınırında hareketlilik

Akçakale’de askeri hareketlilik yaşandığını bildirdi. Yaşanan hareketliliğe ilişkin başka bilgi verilmedi.





YPG BAYRAKLARI İNDİRİLDİ





Akçakale ile bitişik yerleşim yeri olan Suriye tarafındaki Tel Abyad’da ise bölgeyi kontrol altında tutan YPG/YPJ güçlerinin bayrakları indirildi.





Bayrağın dün öğleden sonra indirildiği bildiriliyor. Akçakale’den rahatlıkla görülen söz konusu bayrağın yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.







Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı ABD öncülüğünde kurulan Ortak Görev Kuvveti Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından paylaşılan bir tweette, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki ortaklarımız, bölgeyi IŞİD’den kurtararak daha iyi, barış ve istikrar içinde yaşanabilecek bir gelecek için kendilerini feda ettiler.” denildi.