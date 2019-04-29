Türkiye Rusya’ya domates satabilmek için et almak zorunda









Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım, Türkiye’den Rusya Federasyonu’na domates ihracatında yine kriz yaşandığını aktardı.





Buna göre Rus yetkililer, Türkiye’ye tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ihraç edilen domateslerin ülkeye girişine izin vermedi.





Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirliği’nin devreye girmesi ile gümrük kapılarında bekleyen domatesler ülkeye alındı.





Ancak, kotası artırılmazsa ihracat yeniden durabilir. Kotanın artırılması için Rusya, Türkiye’ye kırmızı et ihracatı şartını öne sürüyor.