Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye Rusya ve İran Suriye konusunda uzlaştı /18 Aralık 2018 20:02

Türkiye Rusya ve İran Suriye konusunda uzlaştı

Rusya, İran ve Türkiye'nin dışişleri bakanları İsviçre’nin Cenevre kentinde BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ile biraraya gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov okuduğu ortak açıklamada yeni anayasa komisyonunun yapacağı çalışmanın uzlaşı ve yapıcı diyalog kapsamında olması gerektiğini söyledi.

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Üç ülkenin dışişleri bakanları ile görüşen Staffan de Mistura ise ortak basın toplantısında yer almadı, basın mensuplarına ayrı bir açıklama yaptı.

Üç ülkenin anayasa komisyonu üzerinde sağladığı uzlaşıyı değerlendiren Staffan de Mistura, Suriye anayasa komisyonunun güvenilir ve dengeli bir komisyon olmasını sağlama sürecinin uzun bir maraton olduğunu, atılması gereken başka adımların olduğunun mesajını verdi, “Yapılmış olan yoğun çalışmayı da elbette takdir ediyoruz” dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura 31 Aralık’ta görevden ayrılacak. De Mistura, bu hafta BM Genel Sekreteri’ne ve BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vereceğini, kendisinden sonra Suriye temsilciliği görevini devralacak olan Geir Pederson’ın da 7 Ocak’tan itibaren sürecin devamından sorumlu olacağını belirtti.

BM, Türkiye, İran ve ev sahibi Rusya'nın temsilcileri ile Suriyeli taraflar, anayasa komisyonu oluşturulması kararını Ocak 2018'de Soçi'de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nde almıştı.

Ocak ayından bu yana Suriye’de barış sürecinin yeniden canlandırılması için, anayasa komisyonunun 150 üyesinin isimlerinin belirlenmesi konusunda uzlaşmaya varılmasına çalışıyordu.

Devlet Başkanı Beşar Esat’ın hükümeti ve onu devirmek isteyen muhalifler anayasa komisyonu için 50’şer isimlik liste göndermişti. Ancak Rusya, İran ve Türkiye, sivil toplum üyeleri ve bağımsız isimler arasından belirlenen 50 isim üzerinde anlaşmazlık yaşamıştı.
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