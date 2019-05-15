Türkiye Rusya ile İç güvenlikte iş birliği anlaşması imzalayacak mı?

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Rusya'da çok tartışılan bir kurum. Rus Ordusundan ayrı bir şekilde yeni kurulan Ulusal Muhafızlar Birliği muhalefet tarafından Putin'e bağlı özel bir ordu olmakla eleştirilen Ulusal Muhafızlar, Rusya ordusundan bağımsız olan ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak, gerektiğinde toplumsal olayları bastırmak için 2016'da kuruldu. 350 bin civarında asker barındırdığı tahmin edilen ve doğrudan Putin'e bağlı bulunan Ulusal Muhafızlar Birliğinde Kara, Hava, Deniz, Jandarma birlikleri var.





Sadece Rusya'nın iç güvenliğinden sorumlu bu özel ordunun Başkomutanının bu ziyareti oldukça manidar .

Ziyaretin süresi de ilginç . Heyet Ankara'da toplam 5 gün geçirecek.





Basınında daha çok Askerlerin eğitimi ve kılık kıyafetiyle gündeme gelen Rusya Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov da tartışılan bir isim . Geçmişte Vladimir Putin'in koruması olan Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterilere liderlik eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi düelloya davet etmişti