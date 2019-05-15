Türkiye Rusya ile İç güvenlikte iş birliği anlaşması imzalayacak mı?

Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Rusya'da çok tartışılan bir kurum. Rus Ordusundan ayrı bir şekilde yeni kurulan Ulusal Muhafızlar Birliği muhalefet tarafından Putin'e bağlı özel bir ordu olmakla eleştirilen Ulusal Muhafızlar, Rusya ordusundan bağımsız olan ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak, gerektiğinde toplumsal olayları bastırmak için 2016'da kuruldu. 350 bin civarında asker barındırdığı tahmin edilen ve doğrudan Putin'e bağlı bulunan Ulusal Muhafızlar Birliğinde Kara, Hava, Deniz, Jandarma birlikleri var.
Sadece Rusya'nın iç güvenliğinden sorumlu bu özel ordunun Başkomutanının bu ziyareti oldukça manidar .
Ziyaretin süresi de ilginç . Heyet Ankara'da toplam 5 gün geçirecek.
Basınında daha çok Askerlerin eğitimi ve kılık kıyafetiyle gündeme gelen Rusya Ulusal Muhafızlar Başkomutanı Viktor Zolotov da tartışılan bir isim . Geçmişte Vladimir Putin'in koruması olan Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterilere liderlik eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi düelloya davet etmişti
Viktor Zolotov ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Resmi olarak ziyaretin amacının Türkiye’de özel kuvvetlerin nasıl hazırlandığını incelenmesi olarak açıklandı
Heyet, Türkiye jandarma ve sahil güvenlik güçleri akademisindeki eğitim süreci ile tanışacak. Ayrıca özel harekât güçleri tugayını ziyaret ederek özel kuvvetlerin hazırlık deneyimlerini inceleyecek.
Erdoğan ile Putin'in arasında ara buluculuk yaptıklarını söyleyen Perinçek'in gazetesi Aydınlık Gazetesi'nde yer alan haberde
Rusya Ulusal Muhafızları ile Türkiye Jandarma Genel Komutanlığıarasında İç güvenlik işbirliği anlaşması imzalanacağını duyurdu
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ÇERÇEVESİ
-Kamu düzeninin korunması ve kamu güvenliğinin sağlanması.
-Devlete ait tesislerin korunması.
¦-Terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadele.
-Suçla mücadelede silahlı desteğin sağlanması.
Bu anlaşma ile Türkiye'de olası bir karışıklık veya terör olayına Suriye'de olduğu gibi Rusya'ya müdahale etme hakkı tanıyacak mı ?