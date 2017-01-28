Türkiye resmen yatırım yapılabilir seviyenin altına indi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings merakla beklenen Türkiye değerlendirmesini yayınladı. Fitch Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına indirdi. Not görünümünü durağanda bıraktı.
Fitch böylelikle not görünümünü negatiften durağana revize etmiş oldu. 'BBB-' kredi notunu ise BB+'ya indirdi.
Fitch; Türkiye’nin kredi notu görünümünü önce negatife indirmiş ardından tekrar durağana çevirmişti. Türkiye’ye üç büyükler arasında yatırım yapılabilir notu veren tek kredi notunu veren Fitch; 2016'da Türkiye'nin borcunun GSYH'ye oranı yüzde 27.8 olur açıklamasında bulundu.