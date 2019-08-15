Türkiye raporu: ABD yaptırımlarına vurgu, AB'den sert tepki beklemeyin vurgusu

ABN Amro’nun ekonomi uzmanı Nora Neuteboom kaleme aldığı raporda, Türkiye için kısa dönemde en önemli riskin Rusya’dan satın alınan S-400 füze sistemleri yüzünden ABD’nin olası yaptırımları olacağı yorumunu yaptı. Rapor, ayrıca AB’nin göçmen krizi yüzünden Kıbrıs’taki sondaj çalışmalarına rağmen Türkiye’ye karşı sert tavır alamayacağı değerlendirmesine yer veriyor.







Euronews'te yer alan rapora göre , Türk ekonomisi bu yıl yüzde 1,5 oranında daralacak; gelecek yıl ise yüzde 2,5 oranında büyüyecek. Türkiye’de enflasyon ise yıl sonu itibarıyla yüzde 15 civarında seyredecek. Merkez Bankası’nın da faizleri daha fazla indirmesi bekleniyor.





Geçen yıl bu zamanlar Türk lirasının önemli ölçüde değer kaybettiği hatırlatılan raporda, son bir yıl içindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler ile ABD ile yaşanan diplomatik krizle ilgili alıntılar var.





Raporda, “Türkiye ekonomisi geçen yıla oranla daha dayanıklı ancak keskin bir toparlanma beklenmemeli” ifadesi dikkat çekiyor.





