Ankara’da partisinin gençlik kollarının etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu, saldırılarda siyasi sorumlunun ortaya çıkmamasının demokrasi eksikliği olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu “Türkiye bir Peşaver’e dönerse sorumlusu kimdir? 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlu ortaya çıktı mı? Bir kişi ortaya çıkıp ‘Bu işin sorumlusu benim’ dedi mi? Demedi. Bu bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor" diye konuştu.







"Terörle akıl ve birikimli mücadele edilmeli"





CHP lideri, ‘terörle’ akıl ve birikim yoluyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hayatının en büyük acısıdır bir babanın çocuğunu toprağa vermesi. Bu acıdan Türkiye’yi kurtarmak lazım. Kurtarırken de terörle mücadele ederken de akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle mücadele edeceksiniz. Kaynağına ineceksiniz, teşhisi doğru koyacaksınız. Terörü sonlandırmanın özel bir çaba gerektirdiğini hepimiz takdir ederiz” diye konuştu.





"Başkanlık milli değil"





Salı günü Anayasa Komisyonu’nda tartışılmaya başlanacak olan ‘başkanlık sistemi’yle ilgili ‘Milli değil’ açıklamasını yapan CHP lideri, “Bir kişiye bütün ülke teslim edilmek isteniyor. Valiyi o tayin edecek, milletvekilini o belirleyecek, hakimi, savcıyı o belirleyecek. Böyle bir sistem dünyada yok. Türk tipi başkanlık sistemi, diyorlar. Bütün Türk tarihine bakın. Böyle bir sistem yoktur. Gayri milli bir sistemi, bu topluma dayatmak istiyorlar” dedi.





"Türkiye Peşaver'e dönerse sorumlusu kim?"









Terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlunun ortaya çıkmamasının, demokrasi eksikliği olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi kaygılandıran, Türkiye'nin yakın tarihini bilmeyen bir kadro tarafından Türkiye'nin yönetilmesidir. Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesini, bugün Türkiye'ye terör olarak dönmesini hep birlikte düşünmek zorundayız. Türkiye bir Peşaver'e dönerse sorumlusu kimdir? 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlu ortaya çıktı mı? Bir kişi ortaya çıkıp 'Bu işin sorumlusu benim' dedi mi? Demedi. Bu bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor"