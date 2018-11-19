Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye pazarına giren şirket bir yılda şok yaşadı /19 Kasım 2018 11:36

Türkiye pazarına giren şirket bir yılda şok yaşadı

Türkiye pazarına giren otomobil leasing şirketi, görüp görebileceği en büyük zararı bir yılda yazdı

SHABER3.COM

Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı ve yazarı Emre Özpeynirci, 30’dan fazla ülkede yönettiği 1.8 milyonun üzerinde araçla dünyanın önde gelen kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan'ın Türkiye’deki yaklaşık 24 bin araçlık operasyonu nedeniyle 2018 yılında ciddi kayıplar yaşadığını yazdı. 

Emre Özpeynirci LeasePlan’ın Türkiye’de kurda yaşanan  dalgalanma nedeniyle ilk 9 ayda 73 milyon Euro (vergi öncesi 84 milyon Euro) zarar ettiğini şirketin tüm dünyadaki kârını neredeyse yarı yarıya düştüğünü bildirdi. Yazar, şirketin bu nedenle dünyada halka açılma planını ekim ayında iptal ettiğini aktardı. 

"Euro cinsinden yeni fiyatlandırmalar getirilecek"

LeasePlan CEO’su Tex Gunning'in LeasePlan’ın kur riskine maruz kaldığı tek ülkenin Türkiye olduğunu ve bu durumdan olağanüstü etkilendiklerini açıkladığını aktaran Özpeynirci, Tex Gunning'in Türkiye'de döviz kurundaki dalgalanmaya maruz kalmayı azaltmak için net önlemler aldıklarını belirtiğini  Euro cinsinden yeni fiyatlandırmaların getirileceğini açıkladığını ifade etti. 

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