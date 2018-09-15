Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de Türklerin biletlerine özel kod basılıyor' /15 Eylül 2018 23:35

ABD'de Türklerin biletlerine özel kod basılıyor'

Gazeteci Amberin Zaman, ABD'de seyahat ederken, uçuş kartına 'SSSS' kodu basıldığını açıkladı.

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ABD ile Türkiye arasındaki rahip Andrew Brunson krizi sürüyor. ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarını açıklarken, Türkiye de benzer nitelikteki kararlarla karşılık verdi.
Gazeteci Amberin Zaman, ABD'de seyahat ederken, uçuş kartına "SSSS" kodu basıldığını söyledi.

Zaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "ABD de seyahat ederken bu SSSS kodu uçuş kartınızda gözüküyorsa hazırlıklı olun Ek güvenlik taramasından geçiriliyorsunuz. Onur kırıcı ama sakin kalmaya çalışın. Ya sabır çekin. Bunlar da geçer yahu…"


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