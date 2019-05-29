Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye nitelikli iş gücünün en az tercih ettiği ülke /29 Mayıs 2019 23:05

Türkiye nitelikli iş gücünün en az tercih ettiği ülke

OECD üyesi 36 ülkenin nitelikli iş gücü açısından cazibesini ölçen araştırmada Türkiye son sırada yer aldı. Avustralya potansiyel göçmenler için en cazip ülke olurken Almanya listede 12'nci sırada bulunuyor.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, başka bir ülkeye göç etmek isteyen yüksek öğrenim görmüş nitelikli iş gücünün tercih ettiği ülkeler sıralamasında sonda yer alıyor.

Ülkelerle ilgili mesleki olanaklar, gelirler ve vergiler, gelecek beklentisi, aile üyeleri için sunulan olanaklar, sektörel gelişmişlik, çeşitlilik ve hayat kalitesi gibi yedi ayrı kalemde yapılan değerlendirmelerin tamamında Türkiye, 36 OECD üyesi arasında en az cazip görülen ülke oldu. Listenin sonundaki Türkiye’yi Meksika, Yunanistan, İtalya ve Polonya takip etti.

En cazip ülkeler...

Tüm kalemlerin toplamında en cazip ülke Avustralya olurken, özellikle yabancı diplomaların tanınmasında zaman zaman göçmenlere zorluk çıkaran Almanya listede 12’nci sırada yer aldı. Üniversite öğrencilerinin eğitim tercihi bakımından üçüncü sırada bulunan Almanya, girişimcilerin ise tercih ettiği altıncı ülke oldu.

Araştırmaya göre yüksek öğrenim görmüş potansiyel göçmenlerin en fazla tercih ettiği ülke Avustralya. Girişimciler tercihini Kanada'dan yana yaparken üniversite öğrencileri açısından en cazip ülke sıralamasında ise İsviçre başı çekti.

Araştırmada ayrıca ülkelerin kalifiye göçmenlere vize ve ikametgah izni verme konusundaki tavırları da değerlendirmeye alındı. 36 OECD ülkesi içinde kalifiye göçmenlere en iyi olanakları sağlayan ülke Avustralya olurken, bu ülkeyi İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda ve Kanada takip ediyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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