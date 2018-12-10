Türkiye’nin sadece yüzde 20’si tok!

Gelir dağılımındaki adaletsiz paylaşım derinleşirken, milyonlarca vatandaş açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Türkiye’de 16 milyon kişinin açlık, 48 milyon kişinin de yoksulluk sınırının altında hayat mücadelesi verdiğini belirterek, “81 milyon nüfuslu Türkiye’de sadece 17 milyon kişi yoksulluk sınırının üstünde. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üstüne çıkması gerekiyor” dedi.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmelerin başlamasıyla ülkedeki gelir adaletsizliği tekrar gündeme geldi. Hükümetin tüketime ve ithalata yönelik izlediği yol haritası gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirirken, hayali büyümelerden halkın hiç büyümediği ortaya çıktı. Nüfusun yüzde 20’sini oluşturan 16 milyondan fazla kişinin açlık sınırının altında yaşadığı tespit edilirken, nüfusun yüzde 60’ını oluşturan 48 milyon kişinin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi. 81 milyon nüfuslu Türkiye’de ülkenin yüzde 80’ini oluşturan 64 milyon kişi yoksulluk sınırının altında hayat mücadelesi veriyor.





DÜZENİ ONLAR BELİRLİYOR

Gelir dağılımında yaşanan adaletsizlik yaşam mücadelesini sekteye uğratıyor. Türk-İş’in ‘açlık ve yoksulluk’ analizi ile tüketici derneklerinin verileri ele alındığında, Türkiye’nin yüzde 80’inin yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği tespit edildi. Gazetemize konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Türkiye’nin yüzde 20’si açlık, yüzde 60’ı ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Söz konusu durum yüzde 80’lik kesimin yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlamına geliyor. Yüzde 20’lik kesim aç ve yoksul değil. Yüzde 20’lik kesim düzeni belirliyor. Ekonomi politikasını belirliyor. Vergiler altında ezilen yüzde 80’lik kesim olurken, yüzde 20’lik kesimin tuzu kuru” değerlendirmesinde bulundu.





EN HAKLI BEKLENTİLERİ

Türkiye’nin tüketime yönelik ekonomi politikası uygulamasını “skandal” olarak değerlendiren Çakar, “Tüm bu gerçekleri dikkate aldığımızda, asgari ücretliler başta olmak üzere, tüm çalışanların insanca yaşayabileceği koşulların oluşturulması en doğal haklarıdır. Ayrıca işsizliğin, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi bu durumda olanların en haklı beklentileri ve haklarıdır. Bunun için, mevcut ekonomik ve sosyal politikalar ile üretim, dağıtım ve tüketim politikalarının doğru bir şekilde ivedilikle değiştirilmesi zorunluluğu ortadadır” dedi.





ZAYIF KESİME DARBE VURUYOR

Yanlış ekonomi politikalarının uygulandığını ifade eden Çakar, asgari ücretin yoksulluk sınırının üstünde olması gerektiğine vurgu yaptı. Çakar, insanların mutlu yaşaması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Türkiye’de halkın büyük çoğunluğu asgari ücretle geçiniyor. Açlık ve yoksulluk giderek artıyor. Bunun en büyük sebebi ortada bir ekonomik krizin olmasından kaynaklanıyor. Ekonomik kriz daha da devam edecek. Çünkü yanlış tüketim politikaları uygulanıyor. Halkın yararına uygun olmayan politikalar yürütülüyor. Zaten toplumun yüzde 80’i zayıf kesimdir. Uygulanan yanlış sosyal ekonomik politikaları zayıf kesime büyük darbe alıyor.”