'Türkiye’nin NATO üyeliğini iptal etme zamanı geldi'

İngiltere’de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin Savunma Editörü Con Coughlin, “Türkiye’nin NATO üyeliğini iptal etme zamanı” başlıklı bir makale yayımladı.







BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda Batı ile ilişkilerinde “usta bir manipülatör” olarak nitelenen Erdoğan’ın “Batı’nın düşmanları “ile ilişkisinin NATO tarafından daha fazla görmezden gelinemeyeceği belirtildi.





ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi’nin Türkiye’nin Suriye’de El Kaide ile ilişkili bir grubu desteklediği yönünde imada bulunduğunu ifade eden Coughlin, İngiltere’de 2017'de gerçekleşen Manchester Arena saldırılarında “Türkiye’nin desteklediği Libyalı İslamcı grupların” parmağının olduğunu ortaya çıkarması durumunda “Erdoğan’ın siyasal İslam aşkının ters tepebileceğini” belirtti.





Coughlin, yazısında “Türkiye’ye de NATO üyeliği sayesinde F-35'lerden 100 adet alma hakkı verilmişti. Fakat Erdoğan, hem Amerika’nın son teknoloji uçaklarına hem de bu uçakları düşürmek için tasarlanmış Rus hava savunma sistemine aynı anda sahip olamayacağını anlamalı. S-400 anlaşması Türkiye’nin NATO’yu küçük düşürdüğünü gösteriyor ve İngiltere gibi Avrupalı NATO üyeleri bunu artık tolere etmeyeceklerini göstermeli. Türkiye 1952’de NATO’ya katıldığında örgütün doğu cephesini Moskova’nın saldırganlığından koruyacaktı. Ama artık durum kesinlikle böyle değil ve Avrupalı liderler, Amerika’daki mevkidaşları gibi Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye’nin kaybedilmiş bir dava olduğu gerçeğiyle yüzleşmeli. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılarak Batı’yla bağlarını sıkılaştırmayı gerçekten istediği günler geride kaldı. Şimdi aksine bize zarar vermek isteyenlerle açıkça birlikte hareket eden bir ülke var. Sonuç olarak Erdoğan Brüksel’dense Moskova’da kendini evinde hissediyor ve biz de Türkiye’nin gerçek çıkarlarını kabullenip NATO üyeliğini sonlandırmalıyız” ifadelerine yer verdi.