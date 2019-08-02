Türkiye’nin en büyük şirketleri listesi: Büyük zarar var

Capital500 araştırmasına göre, 2018'de ekonomide yaşanan sıkıntıların karlılığa yansıması çok ciddi boyutlarda oldu. Neredeyse tüm sektörlerde alacak tahsilinde de sıkıntı yaşanması şirketlerin kardan taviz vermesine neden oldu. 2017 yılında Capital500'de nominal olarak kârlılık yüzde 67,1 artış kaydederken, 2018'de bu artış yüzde 19 oldu.







Araştırmaya göre, ciroda Tüpraş en büyük şirket olarak birinci sırada yer alırken, ikinci Türk Hava Yolları ve üçüncü Petrol Ofisi oldu.





Türkiye ekonomisinin şoklarla karşılaştığı ve beklentilerin altında yüzde 2,6 büyümeyle kapattığı 2018 yılında, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin büyüme, karlılık ve ihracat performansları da bu tablodan görece olarak etkilendi. 2018'in ilk çeyreğinden sonra döviz kurlarındaki ani ve keskin yükselişler, artan maliyetler ve daralan talep ön plana çıktı. Bu ortama rağmen Türkiye'nin en büyük 500 şirketi reel olarak yüzde 17,8 büyüdü. Şirketlerin karı da reelde yüzde 2,4 arttı. Milyar TL cirolu şirketler kulübü ise 23 yeni şirketin katılımıyla 386 üyeye ulaştı.





2018'de Capital500'ün zirvesinde bir değişiklik olmadı. Tüpraş yine 88 milyar 552 milyon 170 bin TL ciro ile en büyük şirket olarak birinciliği bırakmadı. Üçüncü olarak ise 49 milyon 993 milyon 106 bin 633 TL ile Petrol Ofisi oldu.





2017 yılında nominal olarak yüzde 31 büyüme yaşayan Capital500 şirketlerinin toplam cirosu, 2018 yılında yüzde 36,9 büyüyerek son 10 yılın en ciddi artışını sergiledi. Ancak bu artışa karşın reel anlamda 2017'da yüzde 18,3'lük büyüme yaşayan Capital500 cirosu, geçen yıl yüzde 17,8'lik büyüme yakaladı.





Kar açıklayan şirketlerin sayısında da düşüş dikkati çekti. 2017'de 311 şirket kârını açıklarken 2018'de 251 şirket kârını paylaştı. Ayrıca kâr hanesine zarar yazan şirket sayısında da artış var. 2017'de 311 şirketten 34'ü zarar ederken, bu yıl 251 şirketten 37'si zarar yazdı. Capital500'ün zirvesinde son yıllarda devlerin payı giderek düşüyordu.





İlk 10 şirketin toplam cirodan aldığı pay 2009 yılından 2012'ye yüzde 25'te sabitlenmişken devam eden yıllarda birer puanlık düşüşle 2016'da yüzde 21'e gerilemişti. 2017 yılında da devler pozisyonlarını korumuştu. 2018'de ise listenin zirvesindeki ilk 10 şirketin payı son 10 yılda ilk kez yükselişe geçti ve yüzde 23'e ulaştı.





Capital500 listesine giriş bariyeri 2010'dan 2014’e kadar hızlı bir yükseliş yaşamıştı. 2015'te yaşanan düşüşün ardından da yine yükseliş trendine giren bariyer, 2018 yılında artan dolar kuru nedeniyle bir kez daha düştü. 2017 yılında listenin 500'üncü sırasında yer alan şirketin dolar cinsinden cirosu 162,2 milyon dolardı.