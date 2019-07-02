Türkiye’nin bütçe açığı resmi hedefin 2 katı olacak

Türkiye ekonomisiyle ilgili kaygı ve uyarılar devam ediyor.





Bloomberg haber ajansına konuşan analistler, seçim döneminde harcamalardan etkilenen Türkiye’nin bütçe açığının yıl sonunda resmi hedefin iki katına ulaşacağı değerlendirmesinde bulundu.







"Bütçe açığı yüzde 3'ün üzerine sıkışmışken Türkiye teşviğe bağımlı oldu" başlıklı haberde, Türkiye’nin bu yılki bütçe açığının gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 3,6’sına ulaşacağı, 2020-2021 dönemi içinse bu oranın yüzde 3’ün üzerinde kalmaya devam edeceği beklentisine yer verildi.





MİLLİ GELİRİN YÜZDE 4,2'Sİ KADAR BÜTÇE AÇIĞI





Goldman Sachs’in bu yılki merkezi hükümet bütçesi açığının GSYH’nin yüzde 4,2’sine ulaşacağı tahmininde bulunduğunun hatırlatıldığı haberde, kurumun ilk çeyrekteki ‘ekonomik toparlanmanın’ sebebi olarak bütçe harcamalarını gördüğü kaydedildi.





Goldman Sachs, Türkiye için borçlanma rakamı olarak da 295 milyar TL öngörüyor. Söz konusu tutar resmi programda belirlenen rakamdan 95 milyon lira daha fazla.





T24'ün haberine göre Goldman Sachs ekonomistleri Murat Ünür ve Clemens Grafe de, haziran ayında yayınladıkları raporda şunları söylüyordu: “Bütçe açıklarının bu denli genişlemesi geçmiş dönemlere göre tezat teşkil ediyor. Eskiden bütçe disiplini önde tutulur, daha çok para ve kredi politikası vasıtası ile ekonomi teşvik edilirdi. Yetkililerin yaşadığı bu değişikliğin kısmen gereklilikten kaynaklanan bir tepki olduğunu düşünüyoruz; çünkü para politikası geçmişe göre çok daha fazla kısıta sahip.”





EKONOMİ KÜÇÜLMEYE DEVAM EDECEK





Bloomberg’in 21-26 Haziran arasında yaptığı ankete göre, ekonomiye dair öngörüler belirsizliğini koruyor. Küçülmenin bu çeyrek ve bir sonrakinde de sürmesi; bunun da 2019’da daha derin bir gerilemeyle ve 2020-2021’de toparlanmanın da daha sığ olmasıyla sonuçlanması bekleniyor.





Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda TL olarak tutulan "yedek akçe"nin bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenlemeye de dikkat çekildi.





"HÜKÜMET TEŞVİKLERDE VAZGEÇMİYOR"





Londra’daki Capital Ekonomics’in deneyimli gelişmekte olan piyasalar analisti Jason Turvey’in şu yorumuna yer verildi: “Hükümet seçim öncesi teşviğinden vazgeçmek konusunda acele ediyor gibi görünmüyor. Bu kalıbı daha önce de görmüştük ve zorlanan ekonomiyi desteklemek için teşviklerin sürmesi, mali kredibilite konusundaki kaygıları artıracaktır.”