Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye’nin borç defteri kabardı /23 Eylül 2017 22:08

Türkiye’nin borç defteri kabardı

Türkiye “hikayesini” kaybettikçe ekonomisinin büyüme için ihtiyacı olan kaynak borca ağırlık veriyor.

SHABER3.COM

Hürriyet Ekonomi yazarı Uğur Gürses Türkiye Ekonomisini bekleyen tehlilkeyi yazdı.. 

Hanede yaşamını, kazancının çok üzerinde bir refah sergileyerek yürüten; ama bunu günübirlik borçlarla sürdüren bir aileye dışarıdan bakınca, “davulun sesi” hoş gelebilir. Borç defterinde ne yazdığı çok daha önemlidir.

Son 10 yılda Türkiye’nin yurttaşlarının, şirketlerinin ve devletin döviz varlıkları sadece 77 milyar dolar artabilirken, yükümlülükleri 321 milyar dolar artmış. Böylece net yükümlülük 244 milyar dolar artmış. Bunun içindeki ağırlığın da, 212 milyar dolarlık artışla krediler ve borç senetlerinden geldiği görülüyor.

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Türkiye “hikayesini” kaybettikçe ekonomisinin büyüme için ihtiyacı olan kaynak borca ağırlık veriyor.
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