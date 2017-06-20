Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’nin bir “yargı sorunu vardır” efendim /20 Haziran 2017 09:50

Türkiye’nin bir “yargı sorunu vardır” efendim

Yandaş Star Gazetesi Ahmet Taşgetiren’in yazısına sansür uygulamıştı. Taşgetiren'den bugün sansüre cevap nitelliğinde bir yazı geldi. Taşgetiren bu sefer isim vermedi ama Türkiye'deki yargı sistemini eleştirdi

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Star yazarı Ahmet Taşgetiren geçtiğimiz günlerde bir yazı yazmış ve  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı eleştirmişti. Ancak eleştiri cümlesi gazetenin Ankara baskısında yer alırken bazı baskılarında ve internet sitesinde yer almadı.

Taşgeriren bu sefer Bekir Bozdağ'ın ismini vermedi . Ama Türkiye'nin yargı sistemine ağır eleştirilerde bulundu... '

Türkiye’nin bir “yargı sorunu vardır” efendim.' diyen Taşgetiren AKP'li bir yazar olarak önemli saptamalar yaptı. 

“Yargıya güven”ile ilgili kamuoyu yoklamalarında çıkan rakamlar yüz güldürmüyor.

Türkiye’de ne zaman “Adalet istiyoruz” diye seslenilse, bir karşılığının olma ihtimali yüksektir.

Evet istenen, yargı için “Şeriatın kestiği parmak acımaz” güveninin gerçekleşmesidir.

Ama öyle olmuyor be cancağızım.

Siyasi iktidar kuvvettir. Ordu kuvvettir. Medya kuvvettir. Dış dünya kuvvettir.

Medyada gerçekleşen bir “Yargısız infaz”ın elinden adaleti kurtarmak kolay mıdır?

Türkiye’nin bir “yargı sorunu vardır” efendim.

Yargıyı bizim etkilediğimiz zamanda etkilemeyi meşrulaştırmak iş değil.

Karınca'nın hukukunu Sultan Süleyman'dan soracak bir yargı ortamının bulunduğu bilinci, aslında bizim kültürümüzde bulunuyor. O ayet de bize öfke kontrolünü tembihliyor:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Âdil olun; bu takvâya daha yakındır. Allah'tan sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide, 8)

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