Türkiye, NATO'yu aptalca bir kavgaya sürükleyebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın taleplerini "saygısızlık" diye tanımladığını söyleyen gazete, Katar'ın Riyad yönetiminin taleplerini reddettiğini, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise Katar'a yönelik suçlamalarını sürdürdüğünü, ambargoyu sürdürmekten ve "ek önlemlerden" bahsettiğini belirtiyor. "Tehlikeli ve tamamen gereksiz bir hesaplaşma için sahne hazır" diyen Times'ın makalesinde dikkat çeken satırlar şöyle;







Türkiye'nin müdahalesi işi ciddileştiriyor. Türkler şimdi de Katar'ı dış müdahaleden korumak için askerlerini kullanmaya hazır olduklarından bahsediyorlar ve bu nedenle silahlı kavga kaygıları artıyor. Erdoğan böyle yaparak, IŞİD'le mücadele koalisyonun katılmak için isteksizce aldığı karar rağmen, İslamcı davalara verdiği destekten vazgeçmediğini gösteriyor. Ankara'nın yasaklı Müslüman Kardeşlere verdiği destek nedeniyle hala öfkeli olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile baltaları gömme niyeti de yok. Ayrıca, Suudi Arabistan ile Suriye konusundaki görüş ayrılığını derinleştirip İran'la yakınlaşmaktan da korkmuyor."





'Erdoğan yanlış nedenlerle doğru bir şey yapıyor'





Times Erdoğan'ın Katar konusundaki tutumuyla Batı için bir ikilem yarattığını söylüyor ve "Erdoğan yanlış nedenlerle doğru bir iş yapıp, bir ülkenin zorbalara karşı kendi egemenliğini savunmasına yardım ediyor" diyor.



