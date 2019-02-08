Türkiye Maduro'un arkasında ancak bu kadar dura bildi: Altınlardan vazgeçildi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın geçen ay ziyaret ettiği Çorum'daki altın rafinerisinin sahibi Ahlatçı Holding'ten bir yetkilinin de söz konusu buluşmada yer aldığı ve holdingin Venezüella ile altın ticareti yapmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Söz konusu görüşmeye katılan ancak ismini açıklamayan bir kişinin Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, Billingslea, Venezüella altınını “kanlı altın” olarak nitelendirdi.









'ABD'NİN TEHDİDİ NEDENİYLE PLANDAN VAZGEÇİLDİ'





Ahlatçı Holding'in patronu Ahmet Ahlatçı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Aralık 2018'de Venezüella'ya gittiğini ve Venezüella altının holdingin Çorum'daki rafinerisinde işlenmesinin planlandığını hatırlatan Bloomberg, ABD yaptırımları tehdidi nedeniyle planın hayata geçemediğini öne sürdü.





Bloomberg'in haberinde ayrıca, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekim 2017'deki Ankara ziyaretinin hemen ardından 1 milyon dolar sermayeli Sandes adlı bir şirketin Karakas'tan altın ithalatına başladığını ve 10 ayda 900 milyon dolarlık altın taşıdığını aktardı. Bunun üzerine Marshall Billingslea'nın Türkiye'ye gelip uyarılarda bulunduğu ve 1 Kasım 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Karakas'ın altın ticaretini hedef alan yaptırımları üzerine şirketin altın ithalatına son verdiği aktarıldı.





TÜİK VERİLERİ DOĞRULUYOR





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de Türkiye'nin Venezüella'dan altın ithalatının kasımda 200 bin dolara, aralıkta ise sıfıra düşürdüğünü gösteriyor.