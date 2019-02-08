Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Maduro'un arkasında ancak bu kadar dura bildi: Altınlardan vazgeçildi /08 Şubat 2019 16:46

Türkiye Maduro'un arkasında ancak bu kadar dura bildi: Altınlardan vazgeçildi

ABD'nin Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea'nın geçen haftaki Ankara ziyaretine ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre, Billingslea, ziyaret sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Türk iş insanlarıyla da buluştuğu ve Venezüella ile altın ticareti yapmamaları konusunda uyardı.

SHABER3.COM

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın geçen ay ziyaret ettiği Çorum'daki altın rafinerisinin sahibi Ahlatçı Holding'ten bir yetkilinin de söz konusu buluşmada yer aldığı ve holdingin Venezüella ile altın ticareti yapmaktan vazgeçtiği öne sürüldü. Söz konusu görüşmeye katılan ancak ismini açıklamayan bir kişinin Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, Billingslea, Venezüella altınını “kanlı altın” olarak nitelendirdi.


'ABD'NİN TEHDİDİ NEDENİYLE PLANDAN VAZGEÇİLDİ'

Ahlatçı Holding'in patronu Ahmet Ahlatçı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Aralık 2018'de Venezüella'ya gittiğini ve Venezüella altının holdingin Çorum'daki rafinerisinde işlenmesinin planlandığını hatırlatan Bloomberg, ABD yaptırımları tehdidi nedeniyle planın hayata geçemediğini öne sürdü.

Bloomberg'in haberinde ayrıca, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekim 2017'deki Ankara ziyaretinin hemen ardından 1 milyon dolar sermayeli Sandes adlı bir şirketin Karakas'tan altın ithalatına başladığını ve 10 ayda 900 milyon dolarlık altın taşıdığını aktardı. Bunun üzerine Marshall Billingslea'nın Türkiye'ye gelip uyarılarda bulunduğu ve 1 Kasım 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Karakas'ın altın ticaretini hedef alan yaptırımları üzerine şirketin altın ithalatına son verdiği aktarıldı.

TÜİK VERİLERİ DOĞRULUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de Türkiye'nin Venezüella'dan altın ithalatının kasımda 200 bin dolara, aralıkta ise sıfıra düşürdüğünü gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye Maduro'un arkasında ancak bu kadar dura bildi:... Sonraki Haber >>

AKP'ye isyan: Bunların cenaze namazı kılınmaz

AKP'ye isyan: Bunların cenaze namazı kılınmaz

AKP ilçe başkanından itiraf

AKP ilçe başkanından itiraf

Baba trende hayatının şokunu yaşadı

Baba trende hayatının şokunu yaşadı

Yandaş kanalın 'kurmaca halk röportajı' vatandaşa yakalandı

Yandaş kanalın 'kurmaca halk röportajı' vatandaşa yakalandı

Onca tahribata rağmen

Onca tahribata rağmen

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi

Motoruna kuş kaçan uçak görüntülendi

Emniyet şeridine girince hayatının şokunu yaşadı

Emniyet şeridine girince hayatının şokunu yaşadı

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

Kar yüklü ağaç yoldan geçenlerin üzerine devrildi

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:52:52