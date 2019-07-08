Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye kuruyemiş tüketiminde Çin'den sonra dünya ikincisi oldu /08 Temmuz 2019 12:52

Türkiye kuruyemiş tüketiminde Çin'den sonra dünya ikincisi oldu

Türkiye’de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği olurken, onu yer fıstığı takip ediyor. Türkiye, kuruyemiş tüketiminde kişi başına 10.8 kilogram ile dünyada ikinci durumda bulunuyor.

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Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre Tadım Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, Türkiye’de kuruyemiş pazarının büyüklüğünün 4.84 milyar TL olduğunu belirterek, “Bunun yüzde 75’i açık, geri kalanı ise ambalajlı olarak tüketiliyor. En çok tüketilen kuruyemiş ise ay çekirdeği. Türklerin vazgeçilmezi özellikle yaz aylarıyla beraber tüketimi tavan yapıyor. Piknik alanlarından parklara, apartman önlerine kadar her yerde tüketiliyor” dedi.

'HER HANEYE GİRİYOR'

Sektörün yüzde 50’sinin ay çekirdeğinde döndüğünü dile getiren Göçmen, “Onu yer fıstığı ve karışık kuruyemiş takip ediyor. 2018’de ülkemizde ay çekirdeği üretimi 125 bin ton olarak gerçekleşti. Pazarın cirosal büyüklüğü 1.2 milyar TL. 2018’de hanelerin yüzde 84’üne ay çekirdeği girdi. Bir önceki yıla göre tüketim oranı yüzde 7 arttı. 2018’de 40.6 tonluk ambalajlı ay çekirdeği tüketimi gerçekleşti. Ambalajlı kısımda pazar payımız yüzde 71” diye konuştu.

Zeynep Göçmen, kuruyemiş fiyatlarına da değinerek, “O yılki mahsule göre fiyatlar inip çıkıyor. Çekirdek fiyatı daha stabil. Her üründe fiyatlar o yılki rekolteye göre değişiyor. Genelde kuruyemiş ürünlerinin hasadı ağustos ve eylül aylarında. Eylülle beraber yeni mahsule geçeceğiz. Mümkün olduğunca aracılar olmadan doğrudan çiftçiden alıyoruz. Fiyat artışı yapmamaya çalışıyoruz. Biz tüketiciye katma değerli ve iyi işlenmiş ürün sunuyoruz. Hepsi aynı boy ve kalitede oluyor” değerlendirmesini yaptı.

DÜNYADA FAVORİ YER FISTIĞI

*Türkiye’de pazarını büyüklüğü 4.84 milyar TL.
*Pazarın yüzde 75’i açık, yüzde 25’i paketli.
*Dünyada tüketim açısından en popüler kuruyemiş 42 milyon tonla yer fıstığı oldu.
*Yer fıstığı 1.1 milyon tonla badem, 888 bin tonla ceviz takip ediyor.
*Kuruyemişi en çok tüketen ülke kişi başına 12.2 kg ile Çin. Çin’i 10.8 kg ile Türkiye izliyor.
*8.61 kg ile İran üçüncü, 8.5 kg ile Amerika dördüncü sırada yer alıyor.
*Türkiye’de en çok ay çekirdeği tüketiliyor. Rekoltesi 125 bin ton, büyüklüğü ise 1.2 milyar TL.


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