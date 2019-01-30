Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu /30 Ocak 2019 15:01

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı. Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.

Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Hatayspor - Galatasaray

Yeni Malatyaspor - Göztepe

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor-Ümraniyespor \ Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor \ Yeni Malatyaspor- Göztepe

Türkiye Kupası finali Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle Sivas'ta oynanacak.
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