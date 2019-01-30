Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı. Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.
Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri:
Trabzonspor - Ümraniyespor
Akhisarspor - Kasımpaşa
Hatayspor - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Göztepe
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:
Trabzonspor-Ümraniyespor \ Akhisarspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Hatayspor \ Yeni Malatyaspor- Göztepe
Türkiye Kupası finali Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle Sivas'ta oynanacak.