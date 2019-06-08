Türkiye Kırgızistan'a karşı notayla cevap verdi

Dışişleri Bakanlığı Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev bugün bakanlık binasına çağrıldı ve kendisine Türkiye'nin Kırgızistan'ın içişlerine karışmasının söz konusu olmadığı iletildi.





Büyükelçi Ömüraliyev'e, Kırgızistan'ın şikayetçi olduğu Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.





Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, dün Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı bakanlık binasına çağırarak nota vermişti.





Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Büyükelçi Fırat'a Kırgızistan'ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği söylendi.



