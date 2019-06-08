Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Kırgızistan'a karşı notayla cevap verdi /08 Haziran 2019 13:29

Türkiye Kırgızistan'a karşı notayla cevap verdi

Kırgızistan'ın dün Türkiye'ye nota vermesi üzerine bugün de Türkiye Kırgızistan'a nota verdi.

Türkiye Kırgızistan'a karşı notayla cevap verdi

Dışişleri Bakanlığı Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev bugün bakanlık binasına çağrıldı ve kendisine Türkiye'nin Kırgızistan'ın içişlerine karışmasının söz konusu olmadığı iletildi.

Büyükelçi Ömüraliyev'e, Kırgızistan'ın şikayetçi olduğu Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, dün Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı bakanlık binasına çağırarak nota vermişti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Büyükelçi Fırat'a Kırgızistan'ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği söylendi.

Notanın nedeni ise Büyükelçi Fırat'ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok köyüne gitmesi.

Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Kürtler ve Tatarların yaşadığı köyde yaşanan bir gerginliğin ardından büyük bir kavga çıkmış, yaklaşık 350 ailenin yaşadığı köyde Kırgız basınına göre 32 kişi gözaltına alınmıştı.

Kırgız basını, kavganın ilk olarak 5 Haziran akşamı 3 kişi arasında çıktığını, sonra büyüyerek Kırgız ve Ahıska Türklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtığını, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, 15 evin camının kırıldığını ve bir kulübenin ateşe verildiğini aktardı.

Ülkenin kuzeyinde, başkent Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan köydeki olayların yatışmasının ardından gözaltına alınan 32 kişinin de serbest bırakıldığı ancak sonrasında bölgede yeni bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor

Kırgız basınında yer alan haberlerde, Büyükelçi Fırat'ın köyde bulunan hamile bir elçilik çalışanını olay yerinden çıkarmak için köye gittiğini açıkladığı yazıyor.

Büyükelçi Fırat daha önce de bir iftar yemeğini terk etmesiyle gündeme gelmişti.
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