Türkiye Kararnamelerle yönetiliyor

Bir yıllık süre zarfında Cumhurbaşkanı 41 kararnameyle toplam bin 915 maddelik düzenleme yaparken, TBMM ise 38 kanunla 663 maddede değişiklik yaptı.





Yeni sistem henüz 1 yaşında ancak tartışmalar alevlendi! Başkanlık Sistemi’nin tartışmaya açılması gözleri TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı düzenlemelere çevirdi! Yeni sistemle bürokrasideki hantal yapıyı düzeltmeyi amaçlayan iktidar, ne yazık ki yapıyı işleyemez hale getirdi! Sistemin yeni olması ve yapılacak düzenlemenin fazla olmasından dolayı birçok yasa ve kanun değişikliği gerekirken, bu değişikliklerin neredeyse hepsinin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’yle yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni atıl hale getirdi! Bir yıllık süre zarfında 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle bin 915 maddede düzenleme yapılırken, Meclis’te ise 38 yasa ile sadece 669 düzenleme yapıldı. Bir yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in üç katı düzenleme yapması ‘Tek Adam’ tartışmasını tekrar alevlendirdi!





SİSTEMİN YÜRÜMEDİĞİ KONUSUNDA PARTİLER HEMFİKİR!





Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, TBMM’de çıkan yasalardan 3 kat fazla madde içeriyor. 24 Haziran 2018 yılından beridir yeni bir sistemle yönetilen Türkiye’de, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra yeni sistem tartışma konusu oldu. Muhalefet, sistemin sürdürülemediğini ve ülkenin kaderinin bir kişinin iki dudağı arasında olduğu şeklinde eleştirileriyle yeniden parlamenter sisteme dönülmesini isterken, AK Parti ise sistemin tekrar revize edilmesi gerektiğini savunuyor. Sistemin yürümediği konusunda iktidar ve muhalefet hemfikir ancak yeni düzenlemenin ne şekilde olacağı ise henüz meçhul! Bütün bu tartışmalar yaşanırken gözler sistemin bir yılda neler yaptığına çevrildi.





CUMHURBAŞKANI MECLİS’İN 3 KATI DÜZENLEME YAPTI!





Yeni sisteme geçilen 24 Haziran 2018’den bu yana Resmî Gazete’de toplam 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınladı. Bu tarihten itibaren TBMM tarafından ise toplam 38 kanun çıkarıldı. Ancak yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri toplam bin 915 maddeyi içerirken, Meclis’in 38 kanununda ise toplam 663 madde ile 8 de geçici madde bulunuyor. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’yle yapılan düzenlemeler Meclis’in neredeyse 3 katına denk geliyor. Bu rakamlar ise Meclis’in pasif kaldığı yorumlarını doğruluyor.