Türkiye 'Kara Para' cenneti oldu Kaynağı belirsiz para girişinde rekor, 21 milyar doları aştı

Türkiye’nin 2018 yılı “net hata ve noksan” para girişi 21 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.
Ödemeler dengesindeki kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışı “net hata ve noksan” olarak adlandırılıyor. Kaynağı belirsiz para olarak da bilinen girdi kalemi, ödemeler dengesi tablosunu dengeleme işlevini yerine getiriyor.
Merkez Bankası’nın 2018’e ilişkin ödemeler dengesi verilerinde, “net hata ve noksan” girişi ocak-aralık döneminde 21,17 milyar dolar olarak açıklandı.
Aralık ayı “net hata ve noksan” ise 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
CARİ AÇIK 27 MİLYAR DOLARI GEÇTİ
Öte yandan, Türkiye’nin ödemeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018’de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Döviz kurlarının fırlaması ve bu yüzden ithalatın keskin şekilde azalmasıyla Ağustos, eylül, ekim ve kasımda fazla veren cari denge, aralık ayıyla beraber tekrar eksiye dönmüş oldu.
NET HATA VE NOKSAN NELERİ KAPSIYOR?
Merkez Bankası’na “net hata ve noksan” girişinin sebepleri şöyle açıklıyor:
İthalat veya ihracatta mal hareketiyle ödemenin farklı bilanço dönemlerine yansıması.
Gümrük işlemlerindeki beyanat hataları.
Ödemeler dengesindeki çeşitli kalemlerden elde edilen gelirlerin sistem dışına, yani yastık altına çıkarılması.
Turizm ve bavul ticareti gibi verilerin anketler yoluyla toplanmasında oluşan hatalar.