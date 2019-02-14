Türkiye 'Kara Para' cenneti oldu Kaynağı belirsiz para girişinde rekor, 21 milyar doları aştı

Türkiye’nin 2018 yılı “net hata ve noksan” para girişi 21 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.









Ödemeler dengesindeki kaynağı belirsiz döviz giriş ve çıkışı “net hata ve noksan” olarak adlandırılıyor. Kaynağı belirsiz para olarak da bilinen girdi kalemi, ödemeler dengesi tablosunu dengeleme işlevini yerine getiriyor.





Merkez Bankası’nın 2018’e ilişkin ödemeler dengesi verilerinde, “net hata ve noksan” girişi ocak-aralık döneminde 21,17 milyar dolar olarak açıklandı.





Aralık ayı “net hata ve noksan” ise 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



