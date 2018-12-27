Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye istedi, Google Kürdistan haritasını kaldırdı /27 Aralık 2018 14:53

Türkiye istedi, Google Kürdistan haritasını kaldırdı

Google şirketi, Türkiye’nin isteği üzerine İngilizce haritasında (Maps) coğrafi olarak işaretlenen Kürdistan haritasını kaldırıldı.

SHABER3.COM

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın, Google’ın İngilizce haritasında (Maps) coğrafi olarak işaretlenen Kürdistan haritasının kaldırılması için yaptığı başvurunun ardından harita Google'dan kaldırıldı.

Dünyanın en yaygın kullanımına sahip arama motoru olan Google, ‘maps’ harita üzerinden Kürdistan’ı eklemişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu konu ile ilgili Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a soru önergesi vermiş, “Dünya’da en çok kullanılan arama motoru Google’da İngilizce harita (Maps) araması yapıldığında ilk sırada ‘Kürdistan’ kelimesi ile karşılaşmakta, bağlantıya tıklandığında ise Türkiye’nin yarısının dahil edildiği sözde Kürdistan haritası gösterilmektedir. Haritada Ardahan, Sivas, Hatay ve Hakkari dörgeninde bulunan illerimizin tamamı bu sözde haritanın sınırları arasında yer almaktadır” demişti.

Buna karşılık Türk Bakan, BTK Başkanlığı yetkilileri tarafından ilgili platform temsilcileriyle haritanın “ivedilikle kaldırılması” için görüşüldüğünü, “ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde gerekli bildirimlerde bulunulduğunu” belirtmişti.

Rudaw
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