Türkiye işkence raporuna onay vermedi

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi’nin Başkanı Mykola Gnatovskyy, komitenin Türkiye'ye ilişkin raporunun açıklanmayacağını bildirdi.



Strasburg'da yıllık raporun açılışında konuşan Gnatovskyy, "Bunun bir yolu yok. Tabii ki bulgularımız hakkında konuşmak isterdim ama tek bir söz bile söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Uzman ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklamaların ardından Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hapishaneleri ziyaret etmişti. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Nisan ayı başında Gülen yapılanmasıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklu olanların sayısı 47 bin kişi civarında.

Türkiye'nin de onayladığı Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi kapsamında insan hakları temsilcileri 1989 yılından bu yana hapishane ve tutuklular hakkındaki belgelere erişim sağlayabiliyor.

Gnatovskyy, "Yüzlerce insanla görüştük. Hem tek tek hem de başkalarının gözetimi altında. Yani sonuç çıkarabileceğimiz yeterince belgeye sahibiz" dedi.

Türkiye şu ana dek son üç rapor hariç komitenin tüm raporlarını onayladı. Rusya ise 26 ziyaret sonucu oluşturulan raporlardan sadece üçünün yayınlanmasına izin verdi.

2017 yılında da Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi yetkililerinin düzenli ziyaretinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Gnatovskyy, "Tabii ki biz de esneğiz. Ülkeye her zaman özel bir ziyaret organize edebiliriz. Bu durumda çok dikkatliyiz" şeklinde konuştu.