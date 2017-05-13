Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa birincisi

PRNet’in, iş kazaları ve işçi ölümleri istatistikleri incelemesine göre geçtiğimiz yıl iş kazalarında Türkiye Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sıraya yerleşti.

Medya takip ajansı PRNet İş Sağlığı ve İş Güvenliği haftası dolayısıyla Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri istatistiklerini inceledi.





PRNet’in incelemesine göre geçtiğimiz yıl iş kazalarında 1970 vatandaşın öldüğü belirtildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kazaları medya 5 bin 449 haberle duyururken, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre en çok işçi ölümünün gerçekleştiği il 262 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 89 ölümle Kocaeli, 81 ölümle Bursa, 74 ölümlü kazayla İzmir takip etti. Bu rakamlar Türkiye’yi Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sıraya yerleştirdi. İş kazalarında meydana gelen ölümler iş kollarına göre dağıtıldığında ise tahmin edileceği üzere inşaat sektörünün başı çektiği görülüyor. Tarım alanının ikinci olduğu sıralama, taşımacılık, ticaret/büro, belediye olarak gerçekleşti.





Üç ayda 441 işçi öldü





2017 yılının ilk üç aylık diliminde en az 441 işçinin öldüğü belirtilirken, PRNet ve Ajans Press’in yazılı basın incelemesinde bu kazalar aynı dilimde 2 bin 165 haberle konuşuldu. Her yıl iş kazalarından 2,3 milyon kişinin can verdiği dünyada yılda 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor. İş kazalarında meydana gelen ölümler en çok erkekleri vururken (1872), kadınlarda (98) daha az ölümlü kaza gerçekleşti.