"Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü"

HDP Kocaeli Milletvekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Mülteci Hakları Alt Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Çayırova'da çıkan yangındaki ihmal iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.





"Türkiye ne yazık ki 21.yy. da iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda gereken ciddiyeti sergilememektedir. En son geldiğimiz nokta iş cinayetlerinde Avrupa 1. liği ve dünya 3. lüğüdür" diyen Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklamasının devamında şunları dile getirdi:





"Patronların daha fazla kazanma hırsı ile Ak Partinin insan hayatını hiçe sayan politikaları bir araya geldiğinde olan sonuç budur. Burada bir vahim tabloda kardeşimiz olarak her ortamda lanse ettiğimiz göçmen ve mülteci insanlara karşı daha acımasız olarak takınılan tutumdur. Bu insanlar karın tokluğuna bile olmayacak çalışma şartlarında iyice sahipsiz kalmıştır. Daha fazla para kazanma hırslarında en korumasız grup bu insanlar olmuştur. TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Üyesi olarak bu olayı özellikle de takip ediyorum.





"Ben 17 Ekim 2018 de TBMM insan haklarını inceleme komisyonunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu kuralım dediğimde başta Ak Partili Başkan Hakan Çavuşoğlu ve Komisyonun Ak Partili Üyeleri Radiye Sezer Katırcıoğlu olmak üzere komisyon önergemle dalga geçtiler. Başkan komisyonu İş Cinayetleri ile meşgul ettiğimi Radiye Hanım da insanlarının başta yaşam haklarının aranması sürecinde önceliğin mahkemelerin bitirilmesi gerektiğini sonrasında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna gelebileceğini söyleyerek insan hakları rejiminden uzak bir yaklaşım sergilemiştir.*





"Biz o gün bu komisyonu kurmuş olsaydık belki bu ölümler yaşanmayabilirdi diye de eklemeden edemiyorum.





"Buradan Kocaeli de yaşayan halkımız başta olmak üzere tüm Türkiyenin bilmesini isterim ki; biz TBMM de konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz sorumluların gerekli cezaları alması ve aynı faciaların yaşanmaması için önlemlerin alınması noktasında da baskımızı artıracağız."





Sorular





1 - Kocaeli Çayırova'da 4 katlı tekstil atölyesindeki yangının çıkış sebebi nedir? Konuyla ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır? Açılmış bir soruşturma varsa hangi aşamadadır?





2 - Yangının çıktığı iş yerinde çalışan işçi sayısı kaçtır? Bu işçilerden kaçı yabancı uyrukludur? Burada çalışan yabancı uyrukluların, uyruklarına göre ayrılmış sayısı kaçtır?





3 - Yangında yaralanan ve hayatını kaybeden kişilerin sayısı kaçtır? Bu yaralıların ve hayatlarını kaybedenlerin uyruklarına, yaşlarına ve cinsiyetlerine ayrılmış sayısı kaçtır?





4 - Yangında çocuk yaştaki kişilerin de hayatını kaybettikleri iddiaları doğru mudur? Bu doğru ise bu çocukların atölyede ne işleri vardı?





5 - İtfaiye raporu açıklanmış mıdır? Bu raporda ortaya çıkan kusurlar nelerdir?





6 - Yanan iş yerinin Ak Partiye yakın bir iş insanına ait olduğu iddiaları doğru mudur? İş yeri sahibinin Ak Partiye yakınlığı sebebiyle nasıl olsa kendisine bir şey olmayacağını düşünerek gerekli tedbirleri aldırmadığı iddiası doğru mudur?





7 - Yanan iş yerinde otomatik sprinklerin olmadığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa konuda sorumluğu olan kişilerle ilgili açılmış soruşturma var mıdır?





8 - Binada şartnameye uygun yangın merdiveni olmadığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa gerekli denetimi yapmayan kurum ya da kuruluşlarla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?





9 - Yangın sırasında işçilerin üst katlara doğru kaçması sonucu boğulma ve yanma olaylarının meydana geldiği iddiaları doğru mudur? Bu iddia doğruysa bu kişilere hiçbir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda eğitimler verilmediği iddiası doğru mudur?





10 - Yanan iş yerinde bir hafta öncesinde yine ufak bir yangının çıktığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa konuyla ilgili neden gerekli önlemler alınmamış Kocaeli Valiliği konunun takipçisi olmamıştır?





11 - İşyerinin bahçesinde yaklaşık 10 adet patlamamış tüp olduğu, buna rağmen yangın esnasında 15 kez büyük patlama olduğunu söylenmektedir. Bu durum sonucunda iş yerinin yanıcı ve patlayıcı maddelerle ilgili yönetmeliklere uymadığı iddiası doğru mudur?





12- Yanan atölyede kaçak çalışan yabancı uyrukluların olduğu iddiası doğru mudur? Bu kişilerden bazılarının olay sonrası sınır dışı edilecekleri iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa ülkelerinde can güvenliği olmadığını belirten kişilerin iadesinde uluslararası koruma usulleri uygulanacak mıdır?





13 - Türkiye'nin İş Cinayetlerinde Avrupa 1. si Dünya 3. sü olduğu doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa yaşanan iş cinayetlerine patronların daha az maliyetle daha fazla kazanma hırslarının sebep olduğu iddiaları doğru mudur?





14 - Türkiye'de yaşanan İş Cinayetlerini önlemek için ilgili Bakanlıkların alacakları önlemler nelerdir?







