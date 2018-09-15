Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye insani gelişmişlikte 64. sırada kaldı /15 Eylül 2018 18:10

Türkiye insani gelişmişlikte 64. sırada kaldı

BM’nin 2018 İnsani Gelişme Endeksi’ne göre İskandinav ülkesi Norveç, insanların en iyi yaşam koşullarına sahip olduğu ülke.

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Almanya endeksin beşinci sırasında yer alırken, Türkiye 64’üncü sırada yer alıyor. Nefes kesen doğası, iyi iş ve eğitim imkânları ve sosyal devlet imkânları ile İskandinav ülkesi Norveç, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’nde bu yıl da zirvede yer aldı. Endekse göre, Norveç’i İsviçre izliyor. İsviçre’yi ise Avustralya, İrlanda ve Almanya takip ediyor. Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi’nin 64’üncü sırasında yer alıyor. 189 ülkenin yer aldığı endeksin son sırasında ise Afrika ülkesi Nijer bulunuyor. DW’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişme Endeksi birçok insani gelişmişlik göstergesi baz alınarak hesaplanıyor. Beklenen yaşam süresi, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen gelir gibi göstergeler endeksin hesaplanmasında kullanılıyor. Endeks, UNDP tarafından hazırlanan yıllık insani gelişmişlik raporunun da bir parçasını oluşturuyor.
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