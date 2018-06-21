Türkiye IMF'ye mi gidiyor? Fon yönetimi'nden kafaları karıştıran hamle

DW Türkçe'den Seda Sezer Bilen ile Aslı Işık'ın özel haberine göre, Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) bünyesinde bir ekip oluşturularak Türkiye'nin IMF'nin kapısını çalması ihtimali nedeniyle tedbir amaçlı bir senaryo üzerinde çalışılmaya başlandı.







İsminin açıklanmasını istemeyen, ama IMF yetkilileriyle temas halinde olan konuya yakın bir kaynak, 'TL’deki devalüasyonun çok dramatik durumda olduğuna' dikkat çekerek şunları söyledi:





''Bu nedenle IMF’nin başı ağrımaya başladı ve IMF içinde Türkiye’nin hızlı bir sermaye kaçışıyla karşılaşabileceği ihtimali karşısında bir acil durum grubu oluşturuldu.''





DW Türkçe’nin konuyla ilgili sorularına IMF sözcüsü şu yanıtı verdi:





''Bütün ülkelerde olduğu gibi, Türkiye üzerinde çalışan sürekli bir ekibimiz var ve gözetim sürecimizin bir parçası olarak yetkililerle düzenli temas halindeyiz. Türkiye hakkındaki görüşlerimiz, son yayınlanan 4. Madde Raporu'na yansıtılmıştır. Türk yetkililerden mali yardım talebi niyetinde olduklarını belirten herhangi bir bildirim almadık.''





4. Madde Değerlendirme Raporu’nda Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma sinyalleri verdiği, para politikasının çok gevşek ve güvenilirliğinin düşük olduğu vurgulanmıştı.