Türkiye ile Yunanistan arasındaki hazırlık maçında 3 gol vardı

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, Yunanistan'ı Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.





Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Umut Meraş, Güven Yalçın ilk kez A Milli Takım forması giydi.





Millilerimiz, 2 Haziran'da Özbekistan ile hazırlık, 8 Haziran'da Fransa ve 11 Haziran'da İzlanda ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarına çıkacak.





569. randevu





Yunanistan karşılaşmasıyla 569. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 269'ü özel 568 maçta biri hükmen olmak üzere 214 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 245'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlardan 3'ü hükmen galibiyetten toplam 747 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.





TÜRKİYE: 2 - YUNANİSTAN: 1





STAT: Antalya





HAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Vladimir Urzica





TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (dk. 61 Mahmut Tekdemir), Ozan Tufan (dk. 45 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (dk. 80 Emre Belözoğlu), Yusuf Yazıcı (dk. 45 İrfan Can Kahveci), Kenan Karaman (dk. 45 Abdülkadir Ömür), Cenk Tosun





YUNANİSTAN: Paschalakis, Mavrias (dk. 73 Kotsiras), Kourbelis, Koutris (dk. 45 Stafylidis), Masouras (dk. 65 Durmishaj), Siopis (dk. 75 Mandalos), Samaris, Pelkas (dk. 45 Kolovos), Valerianos (dk. 54 Bouchalakis), Koulouris, Fortounis





SARI KARTLAR: Oğuzhan Özyakup (Türkiye); Kourmbelis (Yunanistan)





GOLLER: dk. 11 Cengiz Ünder, dk. 17 Kenan Karaman (Türkiye); Kourbelis (Yunanistan)



