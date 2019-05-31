Samanyolu Haber /Spor / Türkiye ile Yunanistan arasındaki hazırlık maçında 3 gol vardı /31 Mayıs 2019 00:03

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hazırlık maçında 3 gol vardı

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız Yunanistan'ı Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

SHABER3.COM

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımız, Yunanistan'ı Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Umut Meraş, Güven Yalçın ilk kez A Milli Takım forması giydi.

Millilerimiz, 2 Haziran'da Özbekistan ile hazırlık, 8 Haziran'da Fransa ve 11 Haziran'da İzlanda ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarına çıkacak.

569. randevu

Yunanistan karşılaşmasıyla 569. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 269'ü özel 568 maçta biri hükmen olmak üzere 214 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 245'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlardan 3'ü hükmen galibiyetten toplam 747 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

TÜRKİYE: 2 - YUNANİSTAN: 1

STAT: Antalya 

HAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Vladimir Urzica 

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (dk. 61 Mahmut Tekdemir), Ozan Tufan (dk. 45 Oğuzhan Özyakup), Cengiz Ünder (dk. 80 Emre Belözoğlu), Yusuf Yazıcı (dk. 45 İrfan Can Kahveci), Kenan Karaman (dk. 45 Abdülkadir Ömür), Cenk Tosun

YUNANİSTAN: Paschalakis, Mavrias (dk. 73 Kotsiras), Kourbelis, Koutris (dk. 45 Stafylidis), Masouras (dk. 65 Durmishaj), Siopis (dk. 75 Mandalos), Samaris, Pelkas (dk. 45 Kolovos), Valerianos (dk. 54 Bouchalakis), Koulouris, Fortounis

SARI KARTLAR: Oğuzhan Özyakup (Türkiye); Kourmbelis (Yunanistan)

GOLLER: dk. 11 Cengiz Ünder, dk. 17 Kenan Karaman (Türkiye); Kourbelis (Yunanistan)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ile Yunanistan arasındaki hazırlık maçında... Sonraki Haber >>

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Ankara'daki işkence iddiaları Uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

Konuşmaya tahammül edemeyince vatandaşı iterek röportajdan kovdu

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:49:43