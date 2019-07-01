Türkiye ile Rusya genelkurmay başkanları İdlib'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile telefonda İdlib'i görüştü.





Genelkurmay Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Güler ile Gerasimov'un Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, görüşmede İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum da dahil Suriye'nin konuşulduğu ve "bölgede istikrarın sağlanması konusunda" görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.