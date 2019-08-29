Türkiye ihracatı ve ithalatı en hızlı düşen ülkeler arasında

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre Türkiye, İngiltere (-12,6) ve Suudi Arabistan’dan (-11,5) sonra Arjantin (- 6,4) ile birlikte ithalatı en fazla düşen ülkeler içinde.







Brexit belirsizliği İngiltere'yi vurdu





G20 içinde ihracatı en çok düşen ülkeler içinde Rusya yüzde 7,4 ile ilk sırada yer alırken Brexit ile birlikte zor günler geçiren İngiltere’nin ihracatı yüzde 7,1 gerileme gösterdi. ABD ile yaşanılan ticaret savaşları ise Çin’in ihracatının yüzde 5,3 düşmesine yol açtı.





AB ülkelerinde ise ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 2,3 daralma yaşadı. Aynı dönem içinde ABD’nin ihracatı yüzde 1,3 daralırken, ithalatı yüzde 0,3 artış gösterdi.