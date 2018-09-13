'Türkiye İdlib’deki örgütlere silah yardımını arttırdı’

Suriye ordusuyla Rusya ve İran destekli müttefiklerinin bölgeye beklenen saldırısı öncesi Türkiye’nin İdlib'deki gruplara silah desteğini arttırdığı bildiriliyor.





Reuters haber ajansına konuşan İdlib’deki silahlı grupların üst düzey yetkilileri, Türkiye’nin geçen haftadan beri İdlib ve çevresindeki örgütlere daha fazla silah yardımı yaptığını belirttiler.





Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) bir yetkili, son günlerde üst düzey Türk yetkililerle yaptıkları görüşmelerde kendilerine, “uzun bir savaşta Türk ordusunun tam desteğinin taahhüt edildiğini” söyledi.





"MALZEMEMİZ TÜKANMEYECEK"





Habere göre, son günlerde Suriye’ye büyük miktarlarda ulaşan silahlar arasında cephane ve GRAD roketleri bulunuyor. Aynı kişi, “Bu silah ve cephane desteği, savaşma süresinin uzamasına imkan sağlayacak ve yıpratıcı bir savaşta malzememizin tükenmemesini sağlayacak” dedi.





Bir başka örgüt mensubu da “Yeni mühimmat sevkiyatı yapıyorlar. Mühimmattan daha fazlasına ihtiyaçları yok. Türkler onların uzun bir süre kendilerine yetecek cephaneye sahip olmalarını sağlamaya çalışıyor” dedi.





Rus ve Suriye savaş uçakları İdlib’in güneyine ve Hama’ya yakın bölgelere hava saldırılarını son günlerde arttırmış durumda. Bu kara harekatı için ön hazırlık olarak yorumlanıyor. Suriye ordusu da bölgeye asker takviyesi yapıyor.





TÜRKİYE'NİN 12 GÖZLEM NOKTASI VAR





İdlib’in önemli kasabaları El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin kontrolünde. Sayıları, Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun da içinde bulunduğu ‘Özgürlük İçin Ulusal Cephe’ye kıyasla daha az.





Türkiye son haftalarda İdlib bölgesindeki 12 askeri gözlem noktasına asker ve malzeme takviyesi yaptı. Türkiye ayrıca Halep’in kuzeyinde silahlı grupların kontrolündeki bölgeye de asker göndermişti.





"ULUSAL ORDU" İDLİB'E KADAR GENİŞLESİN!





Türkiye’nin yoğun desteğiyle Halep’in kuzeyindeki Özgür Suriye Ordusu gruplarını birleşik bir yapıya büründürmek için çaba harcanıyor. "Ulusal Ordu" adı takılan bu yapının 30 bin savaşçıdan oluşması öngörülüyor. Reuters'a konuşan ÖSO yetkilileri, Türkiye’nin bu gücün İdlib cephesine kadar genişletilmesini istediğini kaydediyor.