Türkiye her gün yeni bir uyuşturucu ile tanışıyor..

Bir süredir videoları ile basında geniş yer bulan, zombi hapı olarak bilinen flakka hakkında uzmanlar uyarıyor: Flakka uyuşturucu değil uyarıcıdır, kullananlar karşısındakilere veya kendilerine acımasızca davranabilirler. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel zombi hapı olarak bilinen flakka ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Ögel şunları söyledi: “Son günlerde “zombi yapan uyuşturucu” olarak birçok haber gazetelerde yer aldı. İşin bilimsel yanı nedir? Aslında bu uyuşturucular oldukça yeni sayılır. Banyo tuzu olarak bilinirler. Ancak bildiğimiz banyo tuzu değillerdir. Görünümü benzediği için öyle adlandırılırlar. Bilimsel olarak “sentetik cathinone” grubuna girerler. MDPV veya PVP adı verilen, tamamen kimyasal bir maddedir. Uyuşturucudan ziyade uyarıcı olarak kabul edilirler. Ülkemizde de bulunmaktadır. Çoğunlukla kargoyla yurtdışından getirilmektedir. Pek bilinmediği için, genellikle tanınmamakta ve ülkeye girişi kolay olmaktadır. Etki olarak metamfetamin, kokain ve ecstasy’e benzeyen bir yapısı vardır. Ancak çok tehlikeli bir maddedir. Etkileri arasında şunlar sayılabilir: Paranoya (şüphecilik), halüsinasyonlar, şiddet davranışı ve panik atak. Şaşkınlık ve bilinçsizlik hali yarattığı için farklı görünümlerde şiddet davranışına yol açarlar. Bunu kullananlar karşısındakilere veya kendilerine acımasızca davranabilirler. Şiddetli bağımlılık yaparlar. Beden ısısını çok arttırırlar. Susuzluk ve buna bağlı böbrek yetmezliğine neden olabilirler. Aşırı alındığında ölümle sonuçlanır.”

