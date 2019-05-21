Türkiye hariç her ülke büyüyor!

Uluslararası kuruluşların Türkiye'de 2019 yılı milli gelir rakamlarına dair tahminleri 6 ay öncesine kadar yüzde 1 büyüme ila yüzde 1,5 küçülme arasında gidip geliyordu.
Ancak hükümetin krizden çıkış reçetesini ortaya koyamaması ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifeti ile elinden alınması Türkiye'nin risk primini yükseltti.
TÜKETİCİ GÜVENİ YERLE BİR
Seçim sonuçlarının etkisi ile nisan ayında yükselişe geçen tüketici güven endeksi mayısta yüzde 13 oranında azaldı.
Muadili ülkelerin rakamları artıda seyrederken Türkiye için büyüme tahminlerinin yerini küçülme aldı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye'nin 2019 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) beklentisini eksi 1,8'den eksi yüzde 2,6'ya düşürdü.
OECD, 2020 yılı büyüme beklentisini de yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya indirdi.
EURO BÖLGESİ YÜZDE 1,2 BÜYÜYECEK
OECD'nin tahminlerine göre Euro bölgesi 2019 yılında yüzde 1,2, 2020 yılında yüzde 1,4 büyüyecek.
Fransa için beklentilerini 2019'da yüzde 1,3, 2020'de yüzde 1,3'te bırakan OECD, Japonya ekonomisinin 2019'da yüzde 0,7, 2020'de yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.
Güney Kore'nin 2019 büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e indirdi.