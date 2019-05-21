Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye hariç her ülke büyüyor! /21 Mayıs 2019 14:04

Türkiye hariç her ülke büyüyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2018 sonunda eksi 2,4 büyüdük" sözleri ile krizi örtbas etmeye çalışsa da kriz milli geliri eritmeye devam edecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) daha önce açıkladığı küçülme tahminini yine değiştirdi. Buna göre Türkiye 2019 yılında yüzde 1,8 değil, yüzde 2,6 daralacak.

İşte Merkez Bankası Başkanı'nın cevap veremediği 3 soru

Uluslararası kuruluşların Türkiye'de 2019 yılı milli gelir rakamlarına dair tahminleri 6 ay öncesine kadar yüzde 1 büyüme ila yüzde 1,5 küçülme arasında gidip geliyordu. 

Ancak hükümetin krizden çıkış reçetesini ortaya koyamaması ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifeti ile elinden alınması Türkiye'nin risk primini yükseltti. 

TÜKETİCİ GÜVENİ YERLE BİR

Seçim sonuçlarının etkisi ile nisan ayında yükselişe geçen tüketici güven endeksi mayısta yüzde 13 oranında azaldı. 

Muadili ülkelerin rakamları artıda seyrederken Türkiye için büyüme tahminlerinin yerini küçülme aldı. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Türkiye'nin 2019 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) beklentisini eksi 1,8'den eksi yüzde 2,6'ya düşürdü. 

OECD, 2020 yılı büyüme beklentisini de yüzde 3,2'den yüzde 1,6'ya indirdi.

EURO BÖLGESİ YÜZDE 1,2 BÜYÜYECEK

OECD'nin tahminlerine göre Euro bölgesi 2019 yılında yüzde 1,2, 2020 yılında yüzde 1,4 büyüyecek.

Fransa için beklentilerini 2019'da yüzde 1,3, 2020'de yüzde 1,3'te bırakan OECD, Japonya ekonomisinin 2019'da yüzde 0,7, 2020'de yüzde 0,6 büyümesini bekliyor.

Güney Kore'nin 2019 büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e indirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye hariç her ülke büyüyor! Sonraki Haber >>

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:44