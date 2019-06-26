Türkiye haber okuma araştırmasında ön sıralarda!

Haber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avustralya’daki Kanberra Üniversitesi tarafından hazırlanan "Dijital Haber Raporu 2019" raporuna göre en fazla haber takip eden ülkeler listesi açıklandı.





Geleneksel medya araçlarının önemini yavaş yavaş kaybettiği dünyada dijital medya araçlarına yönelik ilgilin arttığı gözleniyor.





Raporda ülkelerin dijital medya araçlarına yönelik yatırımlarını arttırdığı açıklanırken araştırmaya göre geleneksel medya araçlarında haber öğrenme oranının ise yüksek olduğu bildirildi.





Ankete katılan 38 ülkenin 29'unda haberlerin geleneksel medyadan takip edildiği kaydedildi. Sosyal medyadan haber takip edenlerin oranı ise yüzde 17 olarak açılandı.





Bu çerçevede yapılan araştırmaya göre en fazla haber okuyucusu bulanan İsveç yüzde 85 ile birinci gelirken Avustralyalılar ise yüzde 52 ile en az haber okuyucuna sahip ülke olduğu belirlendi.





TÜRKİYE HABER TÜKETEN 3'ÜNCÜ ÜLKE OLDU!

Haber tüketen ülke sıralamasında Türkiye 3'üncü sırada yer aldı.





Birden fazla haber kaynağını kontrol ettiği belirlen Türkiye'nin haber tüketen ülkeler sıralamasında yüzde 78 ile 3'üncü sırada olduğu aktarıldı.





Öte yandan Türkiye'nin online kaynaklardan takip ettiği haber oranı yüzde 42 iken çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği haber oranı ise yüzde 58 olarak açıklandı.









EN FAZLA HABER TÜKETEN ÜLKELER









