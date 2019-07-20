Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi

34 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliği sıralamasında Türkiye ikinci sırada yer aldı. Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik nüfus, toplam gelirin neredeyse yarısını (yüzde 47,4) alıyor.





Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Sırbistan’ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Gelir dağılımı, toplumdaki en yüksek gelire ve en düşük gelire sahip grupların toplam gelirden aldıkları paylar karşılaştırılarak hesaplanıyor. Toplumun en zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri ile en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gelirine oranı karşılaştırılarak P80/P20 hesaplanıyor. Farkın fazla olması gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olması anlamına geliyor.





Gelir dağılımı eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler Slovenya ve Çekya





P80/P20 oranı 28 AB ülkesinde ortalama 5,1 olarak ölçüldü. Sırbistan 9,4 ile zirvede yer alırken Türkiye’de bu oran 8,7 oldu. Türkiye’yi 8,2 puan ile Bulgaristan takip etti. Gelir dağılımı eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler ise Slovenya (3,4), Çekya (3,4) ve Slovakya (3,5) oldu.





Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’de P80/P20 oranını 2017 yılı için 7,5 olarak açıklamıştı.













Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik kesim gelirin yarısını alıyor





TÜİK verilerine göre 2017’de Türkiye’de “son yüzde 20” olarak adlandırılan en zengin kesim gelirin yüzde 47,4’ünü alıyor. “Dördüncü yüzde 20” kesim gelirin yüzde 20,9’unu alırken en ortada yer alan “üçüncü yüzde 20” grubu gelirin yüzde 14,8’ini alıyor. “İkinci yüzde 20”nin payı yüzde 10,7 iken en yoksul kesim olan “ilk yüzde 20”nin aldığı miktar toplam gelirin yüzde 6,3’ü. Buna göre Türkiye’de en yoksul yüzde 40’lik kesime toplam gelirden düşen payın sadece yüzde 17. (Servet Yanatma - tr.euronews.com)



