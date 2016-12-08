Türkiye Esma Esad'a ne teklif etti?

Şam’a yakınlığıyla bilinen El Vatan’a konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eşi Esma Esad’ın üstü kapalı söz ettiği ‘kaçma teklifi’ hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

‘SEÇİMLERDE ADAY OLMAMAM KARŞILIĞINDA YASAL DOKUNULMAZLIK ÖNERDİLER’





“Krizin başında iki ülke Suriye kriziyle ilgili endişelerini açıkça iletti, Katar ve Türkiye. Bu teklifi doğrudan Esma’ya ilettiler. Tabii ki şimdi ortaya çıkıp reddedebilirler ama işin doğrusu bu” diyen Esad, şöyle devam etti: “Yıllar sonra başka teklifler de yapıldı. Amerikalılar dolaylı yoldan Devlet Başkanı’na gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıklaması karşılığında yasal dokunulmazlık ve beraberinde istediği herkesi, ekibi ve destekçilerini, götürmeyi bile önerdi.”





Esad, “Tabii ki bu teklifler farklı kaynaklar üzerinden iletildi, ama büyük bölümü, diğerleri için en büyük garantör olduğu için Amerikalılardan geldi. Ancak hiçbir değeri yok” diye de ekledi.





NE OLMUŞTU?





Rossiya 24 televizyonuna bir röportaj veren Esma Esad, “Bana Suriye'den ayrılmamı, daha doğrusu buradan kaçmamı, teklif ettiler. Teklifi kabul edersen benim ve çocuklarımın korunacağını ve finansal güvenliğimin de sağlanacağını söylediler” demişti.





(Sputnik)