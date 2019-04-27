Türkiye en sinirli, en stresli ülkeler listesinde zirveyi oynuyor

2019 Dünya Duygu Raporu'na göre Türkiye, en çok olumsuz deneyim yaşanılan 4’üncü ülke oldu. En stresli 10’uncu olan Türkiye, en sinirli ülkeler listesinde ise 6’ncı ülke olarak listede yer aldı.







ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, 2019 Dünya Duygu Raporu'nu açıkladı. Yapılan araştırmada Türkiye en çok olumsuz deneyimin yaşandığı, en stresli ve en sinirli ülkeler arasında yer aldı. Buna göre Türkiye en çok olumsuz deneyimin yaşandığı 4'üncü ülke oldu.





Türkiye'nin üzerinde Yemen, Belarus ve Afganistan bulunuyor. En stresli ülkeler sıralamasında ise Türkiye 12 ülke arasında 10'uncu basamakta kendine yer buldu. Bu sıralamada birincilik Yunanistan'a gitti. Onu Filipinler ve Tanzanya takip etti.





SİNİRLİ TOPLUM LİSTESİNDE 6’INCIYIZ





En sinirli toplumlar sıralamasında ise Türkiye 10 ülke arasından 6'ncı oldu. Türkiye'de “sinirliyim” diyenlerin oranı yüzde 40 olarak gerçekleşti. Bu listenin 1'inci sırasında ise Ermenistan yer aldı. Onu Irak ve İran takip etti.





4 SORU SORULDU





Sözcü'nün aktardığı habere göre araştırmaya katılanlara olumsuz deneyimlerini ölçmek için 4 soru soruldu. Bunlar; “Bugün güldünüz mü?”, “İyi dinlenebildiniz mi?”, “Size saygılı davranıldı mı?” ve “Yeni bir şey öğrendiniz mi?” şeklinde oldu.