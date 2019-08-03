Samanyolu Haber /Teknoloji / Türkiye en çok VPN kullanan üçüncü ülke oldu /03 Ağustos 2019 11:31

Türkiye en çok VPN kullanan üçüncü ülke oldu

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia başta olmak üzere binlerce siteye erişim engeli bulunan Türkiye, en çok VPN kullanan ülkeler listesinde üst sıralara yerleşti.

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İnternette erişimi engelli sitelere girmeye ya da sanal ağda izini kaybettirmeye yarayan VPN (Virtual Private Network) teknolojisinin dünyada en çok kullanıldığı üçüncü ülke Türkiye oldu. Türkiye, internet sansürünün en çok uygulandığı Çin ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri ise geride bıraktı.

VPN hizmeti veren firmaların oluşturduğu platform “thebestvpn” tarafından yapılan araştırmada ülkelerin internet sansürünü gözler önüne seren veriler yer aldı.

Araştırmaya göre VPN sitelerini en çok kullanan ilk beş ülkeyi; Endonezya, Türkiye ve Malezya gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu ülkeler oluşturuyor. Listenin ilk 10'unda Avrupa ya da Kuzey Amerika'dan hiçbir ülke yer almazken, ilk beşte Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleri bulunuyor.

VPN sitelerini en çok kullanan ülkelerin başında ise Endonezya ve Hindistan yer alıyor. Bu ülkelerden VPN sitelerine giriş yapan internet kullanıcılarının oranı yüzde 38.

Bu iki ülkeyi ise Türkiye takip ediyor. Türkiye'de VPN sitelerine giren internet kullanıcılarının oranı yüzde 32. Türkiye'yi yüzde 31 oranla Çin ve yüzde 29 oranla ise Malezya takip ediyor.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle:

“Suudi Arabistan (yüzde 29), Brezilya (26), Vietnam (yüzde 25), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 25) ve Filipinler (yüzde 25).”
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