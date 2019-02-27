Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Emlak Katılım Bankası geri döndü /27 Şubat 2019 09:29

Türkiye Emlak Katılım Bankası geri döndü

Türkiye Emlak Katılım Bankası, BDDK'nin yaptığı değerlendirme neticesinde onay aldı ve faaliyet izni Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emlak Bankası ile sektöre ve gayrimenkul ile alakalı işlere destek olmak adına ithal malların burada üretilmesini sağlamak adına hızlı bir kuruluş süreci işletiyoruz." demişti.

Resmi Gazete'de yer alan karar şöyle:

"Kurulun 26.02.2019 tarihli toplantısında, 26.02.2019 tarih ve 43890421-101.01.01-E.3768 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."


 
ATATÜRK'ÜN TALİMATIYLA KURULMUŞTU

3 Haziran 1926'da Atatürk'ün talimatıyla kurulan Emlak Bankası, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile tasfiye kapsamına alınmıştı.
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